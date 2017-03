Urobte deťom rozprávkový výlet: TOTO sú miesta, ktoré poznajú z televízie

Nemáte program počas prázdnin?

Oravský hrad: Kráľ Drozdia brada

Kráľ Drozdia brada, Sokoliar Tomáš či Láska na vlásku sú len torzom filmových príbehov, ktoré sa odohrali na Oravskom hrade. Jeho filmovú históriu dnes v Citadele ukazuje originálna expozícia.

V nej sa dozviete aj to, že Sokoliar Tomáš zožal veľký úspech až v Kolumbii, prípadne, aké rovnaké rekvizity sa objavili v Láske na vlásku aj v seriáli Borgiovci. Trón, na ktorom v rozprávke sedí kráľ Tomáš Hanák, patril v Borgiovcoch pápežovi Jeremymu Ironsovi. Otvorené je denne od 10.00 do 15.00, vstupné je 7 eur.

Bojnice: Princezná Fantaghiró

Talianski filmári tu nakrúcali v deväťdesiatych rokoch. Po nádvorí kaštieľa vtedy chodil herec Angličan Christopher Lee (†93) či dánsky sexsymbol Brigita Nielsenová (53). Traduje sa, že herečka súperila s režisérom Lambertom Bavom o bývanie v zámockom apartmáne, a keď jej to nevyšlo, každý večer ju z Bojníc vozili do kaštieľa v Mošovciach. Rozprávkové miesto si v zime môžete pozrieť denne okrem pondelka od 10.00 do 15.00. Základné vstupné je 6 eur.

Zuberec: Vstúpte do rozprávky

Množstvo príbehov natočili aj v oravskom skanzene v Zuberci. Ten sa mihne v rozprávkach Šťastný smoliar, Sedem zhavranených bratov či Princezná a žobrák. Múzeum oravskej dediny je otvorené po celý rok od utorka do nedele, v zimných mesiacoch od 8.00 do 15.30, vstupné sú 3 eurá.

Spišský hrad: Dračie srdce

Lokalitou, ktorá oslovila zahraničných filmárov, bol v roku 1996 Spišský hrad. Vo fantazijnej rozprávke Dračie srdce si popri Dennisovi Quaidovi a Seanovi Connerym zahral vojaka a dedinčana aj slovenský mím Miroslav Kasprzyk. Dych mu však vyrazilo niečo iné. „Trik, po ktorom som na plátne uvidel Spišský hrad hrad na brehu mora,“ smeje sa. Neskôr ho mrzelo, že rekvizity na hrade neostali, pretože bez nich sa mu hrad zdal pustý. V zime je Spišský hrad zatvorený.

Smolenice: O dvoch princeznách

Premiéru počas Vianoc zažije aj slovenská rozprávka Zázračný nos. V príbehu o dvoch odlišných princeznách spoznáte Smolenický zámok, Trnavu aj moravské Buchlovice a Lednice. V snímke si zahrala aj Anka Šišková či Marián Labuda.

Český Krumlov: Anděl páně 2

Pokračovanie úspešnej rozprávky sa odohráva v nádherných Južných Čechách. Okrem Ivana Trojana a Jiřího Bartošku si v nej zahrá aj Lucie Bílá či Vojta Dyk, za Slovensko Vica Kerekes. Historický Český Krumlov je zapísaný v zozname UNESCO, je tu aj nádherný areál obnovených kláštorov, kde nájdete výstavu o filme Cisárov pekár a pekárov cisár s dobovými kostýmami.

Ušetrite na lyžovačke: TOTO sú najlepšie tipy nielen pre vašu peňaženku