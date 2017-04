Zažite relax v saune postavenej nad hladinou jazera: TOTO ponúka Burgenland

Patrí síce medzi najmenšie v krajine vôbec, ale návštevníkov ročne počíta na tisíce. Zastaviť sa na potulkách mestom, ktoré je, mimochodom, pätnásť rokov na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, by ste sa mali v rybárskom kostole. Kedysi bol súčasťou miestneho opevnenia. Zaujímavé je, že miestny organista hrá na najstaršom burgenlandskom organe, ktorý je z roku 1705.

Život na kniežacom dvore

Symbolom hlavného mesta Eisenstadt je zas baroková fasáda zo 17. storočia. Patrí zámku Eszterházyovcov, ktorí ho pôvodne postavili ako hrad. V minulosti sa tu konali veľké slávnosti a počas svojich ciest sa v ňom zastavovali významní hostia.

Objekt bol však predovšetkým domovom šľachtickej rodiny, ktorá mu dala meno. Sprievodca vám rozpovie zaujímavé životné osudy troch kniežat: Márie, Sarah a Márie Terézie. Keďže kniežacia rodina milovala divadlo a hudbu, ako doma sa u nich cítil aj hudobný skladateľ Joseph Haydn. V týchto priestoroch zložil nejednu skladbu. Kto chce odchádzať s kultúrnym zážitkom, nech si návštevu naplánuje v čase koncertu vo veľkej sále. Pod výbornú akustiku sa podpisuje aj drevené obloženie na stenách.

Víno na lásku i na šťastie

Dvetisíc slnečných hodín za rok v kraji praje vinárom. Jednou zo štyroch žien, ktoré pestujú vinič v Burgenlande, je Birgit Braunsteinová. Jej predkovia mali prvé vinice v okolí mesta Purbach am Neusiedl See pred štyristo rokmi. Nadviazali na tradíciu Keltov. Preto dnes vyrába lahodný mok aj tradičným spôsobom z rímskych čias, čiže v hlinených amforách.

Viac ako štvrtina z ročnej produkcie, čo je približne stotisíc fliaš, nesie nálepku bio. V pivnici starej šesťsto rokov sú dubové sudy označené nielen odrodami, ale aj tým, kedy ich treba piť. Napríklad na lásku, zdravie, ale nie je zlý ani pohár vína, ktorý vám prinesie šťastie. „Presne s týmito pocitmi sa starám o vinohrady a mám ich aj pri spracovaní hrozna,“ hovorí odborníčka, z ktorej vinohradov je nádherný pohľad na Neziderské jazero.

Historická ulička pivníc

Vínom sa to však za bránami jej domu nekončí. O ulicu ďalej stojí vedľa seba päťdesiat kamenných vínnych pivníc. Počas teplých slnečných dní to na historickej uličke Kellergasse žije do neskorých večerných hodín. Milovníci vína vysedávajú pred pivnicami a v pohároch koštujú aktuálnu úrodu.

Naprázdno neobídu ani návštevníci v zime. Najlepšie miestne vína rozlievajú každú prvú sobotu v mesiaci. Niektoré z kamenných stavieb majitelia prerobili na krčmy nazývané heurige. Sú typické tým, že vám v nich neponúknu varené jedlo. Podávajú len studené regionálne dobroty a rozlievajú víno vyrobené zo svojich alebo susedových viníc.

Vianoce na zámku

Na východnej strane Neziderského jazera v roku 1711 postavili zámok Halbturn. O vyše dvesto rokov neskôr ostala z neho po požiari len centrálna hala. Precízne maľované fresky zdobia jej strop ešte aj dnes. Zvyšok objektu postavili nanovo. Barokový skvost využíval cisársky dvor ako svoje poľovnícke a letné sídlo. V adventnom období je nádvorie počas víkendov plné vianočnej nálady, remeselníkov a obyvatelia neďalekej dediny stvárňujú živý betlehem.

Safari pri jazere

Stačí zájsť len desať kilometrov smerom na juh a ocitnete sa na safari. Namiesto žiráf, slonov a zebier možno z pozorovateľní a veží hľadáčikom objektívu zaostriť na byvoly, biele osly či vyše tristo druhov vtákov. Národným parkom v okolí Neziderského jazera vás prevedú naslovovzatí odborníci.

Stačí zájsť na recepciu kúpeľov St. Martins, objednať si džíp na výlet a zoológovia i botanici zodpovedajú všetky vaše otázky. Mimochodom v čase silných mrazov najväčšie rakúske jazero zamŕza. Ak prituhne aj tento rok, môžete sa korčuľovať na najväčšom prírodnom klzisku v Európe. Všetky spomínané ciele sú od našich hraníc vzdialené maximálne do 70 kilometrov.

Miesta, ktoré stoja za zážitok

Odporúča Michaela Fischbach

Kde jedol rakúsky cisár

František Jozef I. si dal záležať, aby sa stravoval v tých najlepších hostincoch. Obľúbené miesto mal aj v dnešnom meste Neusiedl am See. Medzi špeciality šéfkuchára patrí zubáč, ktorý pred upečením ešte plával v tunajšom jazere. Viac o ponuke jedál sa dozviete na: www.nyikospark.at

Sauny na jazere

Keď vám zima zachádza pod kožu, nemusíte sa zahrievať len vareným vínom. Alternatívou je relax v saune postavenej nad hladinou jazera. Výhľad naň vám aj pri 90-stupňovej teplote dodá silu, aby štvrťhodina potenia netrvala ako večnosť. O kúpeľoch, ktoré tento wellness ponúkajú, si prečítate na www.stmartins.st

Múzeum Erwina Mosera

Rakúsky spisovateľ kníh pre deti a mládež žije síce vo Viedni, ale vyrastal v dedinke Gols. Miestni si ho vážia natoľko, že mu zriadili múzeum. V ňom si môžete prečítať knihy, ktoré napísal a pozrieť kresby, ktorými ich ilustroval. Všetko podstatné nájdete na www.erwinmoser.at

Urobte deťom rozprávkový výlet: TOTO sú miesta, ktoré poznajú z televízie