Tento rok budem ŠŤASTNÁ! Ako sa najrýchlejšie priblížiť k naplneniu tohto predsavzatia?

Internetová encyklopédia s otvoreným obsahom Wikipédia tvrdí, že šťastie je stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie. Šťastie je splnenie ideálu, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností.

Je to komplexný zážitok radosti s ohľadom na vyplnenie nádejí, prianí, očakávaní, ich zjednotenie s človekom samým a ich vedomé prežívanie, stav vnútorného pokoja, spokojnosti s vlastným životom. Vedci vraj našli recept na šťastie.

Prestížny týždenník Time zostavil 10 vedecky potvrdených receptov, vďaka ktorým môžete prežiť neskutočne šťastný život. Ak chcete byť výkonnejšia v práci a mať úspech aj v osobnom živote, mali by ste sa riadiť podľa jednoduchého návodu, ktorý vraj zaručene funguje.

Rozcvičené šťastie

Tvrdenie, že v zdravom tele je zdravý duch, má niečo do seba. Jedna z vedeckých štúdií hovorí, že keď doprajete svojmu telu dostatok pohybu, budete sa cítiť oveľa lepšie. Dokazuje to aj štúdia citovaná v knihe Shawna Achora The Happiness Advantage. Sledovali v nej tri skupiny pacientov trpiacich na depresie.

Rozdelili ich na tri skupiny a liečili liekmi, cvičením a kombináciou oboch metód. Viete, k čomu dospeli? Hoci všetci dosiahli podobné zlepšenia zdravotného stavu, v niečom sa výsledky líšili. Kontrola po šiestich mesiacoch priniesla prekvapivé zistenie.

Až 38 percent z pacientov, ktorí len užívali lieky proti depresii, ňou trpí opäť. Podobne dopadli aj pacienti, ktorí popri užívaní liekov aj cvičili. Prekvapujúce však bolo zistenie, že zo „športovcov“ sa vrátilo do depresívneho stavu len 9 percent. Dôvod? Môžu za to proteíny a endorfíny, ktoré sa pri cvičení uvoľňujú do mozgu. Tie robia človeka šťastným.

Vyspatý človek je šťastný

Keď sa dobre vyspíte, mali by ste byť menej náchylná na pociťovanie negatívnych emócií. Ak svojmu telu nedoprajete dostatok oddychu a od únavy vám klipkajú oči, viete si jednoduchšie vybaviť negatívne emócie ako pozitívne zážitky. Ak si teda doprajete 7 až 9 hodín spánku denne, vaša psychika by mala byť vo forme.

Stavte na ľudskosť

Koľko sa venujete počas dňa rodine a priateľom? Zanedbávate ich? Potom vedzte, že medzi najväčšie ľútosti ľudí čakajúcich na smrť patrí najmä fakt, že sa nevenovali rodine. Vedec George Vailant vypracoval štúdiu, v ktorej počas mnohých rokov spolupracoval až s 268 ľuďmi. Na otázku, čo mu dala, odpovedal: „Jediná vec, na ktorej v živote záleží, sú vzťahy s inými ľuďmi.“

Dotýkajte sa ľudí. Práve fyzický kontakt je veľmi dôležitý. V ďalšej štúdii vedci porovnávali mozgovú aktivitu ľudí, ktorí po prežití stresu stretli blízkeho človeka, telefonovali s ním alebo mu aspoň napísali e-mail. Pri písaní sa, na rozdiel od zvyšných dvoch kontaktov, neudialo nič – ako keby nemali žiadnu podporu. Ak teda nemáte nikoho blízkeho, ktorému by ste sa vyplakali na pleci, choďte aspoň na masáž. Aj takýto kontakt vraj zvýši hladinu hormónu šťastia sérotonínu až o 30 percent.

Boli ste dnes na prechádzke?

Pocit šťastia môže privodiť aj krátky pobyt na čerstvom vzduchu. Dvadsaťminútová prechádzka v dobrom počasí naštartuje pozitívnu náladu, zlepší myslenie i pracovnú pamäť. Platí, že čím je vonku príjemnejšia teplota, tým sa cítite šťastnejšia. Ak máte pocit, že potrebujete povzniesť nielen telo, ale aj ducha, vyvetrajte sa. Podľa vedcov je na prevetranie hlavy ideálny slnečný deň s teplotou okolo 14 stupňov Celzia.

Dobrý skutok pomôže

Ak pomôžete babičke s nákupom alebo susede pokopete hriadku s reďkvičkami, vraj sa budete cítiť šťastnejšie. Čo môže urobiť človeka šťastnejším, než snaha urobiť niekoho šťastným? Ak tomu budete venovať sto hodín ročne, teda asi dve hodiny týždenne, budete sa cítiť lepšie.

Usmiata ako slniečko

Ďalším zaručeným receptom na šťastie je usmiata tvár. Keď sa usmievate, zlepšujete náladu okoliu a vraj utlmujete bolesť. Ak úsmev len predstierate, efekt je opačný a vám sa nálada, naopak, zhorší a dokonca ste v práci menej výkonná.

S prstom na mape

Už viete, kam pôjdete v lete na dovolenku, alebo ste vymysleli neodolateľný program už na najbližší víkend? Práve ste sa zaslúžili o svoj súkromný pocit šťastia. Ak aj svoje plány neuskutočníte, ale tešíte sa na ne, pomôže vám to. Dokonca aj plány, ktoré zostanú len v rovine úvah, pomáhajú byť šťastnejšou.

Uvoľnite sa

Potláčanie emócií nefunguje. Navonok môžete pôsobiť vyrovnane, no opak je pravda. Vedci pomocou magnetickej rezonancie sledovali, ako mozog reaguje, keď emócie potláčate. Ak o nich niekomu poviete, upokojíte sa. Táto metóda sa už stáročia používa napríklad pri meditácii. Keď meditujete, vraj ste šťastná. Práve táto metóda sa považuje za dôležitý činiteľ pri zlepšení nálady a sústredení.

Tím bádateľov z Massachusetts General Hospital ponúkol verejnosti štúdiu, pri ktorej sledoval mozog 16 dobrovoľníkov. Tí sa zúčastnili na dvojmesačnom kurze meditácie. Výsledok pozorovaní bol prekvapivý. Tie časti mozgu, ktoré môžu za súcit a sebauvedomenie, vraj narástli. Naopak, zmenšili sa časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za prežívanie stresu.

Kde žijú najšťastnejší ľudia

Minuloročné prieskumy tvrdia, že najšťastnejšou krajinou sveta je Dánsko. Naopak, najhoršie sa žije obyvateľom Burundi, Sýrie a štátu Togo. Podľa prieskumu Slovensko sa umiestnilo zo 157 štátov na 45. mieste.

Predbehlo nás Česko (27) či Guatemala (39), prekvapivo sa za nami umiestnili Taliani na 50. mieste alebo Japonci, ktorí boli ešte o tri priečky nižšie. Správu o šťastí vo svete vypracúva na objednávku OSN Kolumbijská univerzita v New Yorku. Krajiny hodnotí na základe takzvaného indexu šťastia. Porovnávajú hrubý domáci produkt na obyvateľa, dĺžku života, mieru korupcie, zdravotnú starostlivosť, bezpečnosť, osobnú slobodu...

Máte najšťastnejšie povolanie?

Možno si spomínate na súťaž, ktorá kedysi preletela svetovými médiami. Ponúkali prácu snov – pol roka zábavy v Austrálii za plat 80-tisíc eur! A pracovná náplň? Baviť sa, leňošiť a informovať o tom celý svet! Na pol roka si vtedy uľahčilo od skutočných pracovných povinností šesť šťastlivcov z 30-tisíc prihlásených.

Aká je však skutočná najšťastnejšia práca? Vraj tá v lone prírody. Fakt je, že klimatizovaná kancelária a kráľovský plat ešte nie sú zárukou, že budete v práci šťastná, a súhlasí s tým aj britský Úrad národných štatistík. Zo štúdie indexu kvality života vyplynulo, že najšťastnejší sú farmári, lesníci či rybári. Môže za to každodenný kontakt s prírodou.

Pomerne šťastní sú aj bežní úradníci, ľudia pracujúci v doprave, dokonca automechanici. Prekvapivo málo šťastia si užijú v práci ľudia, ktorí robia šťastnými iných. Na posledných priečkach sa umiestnili umelci, zabávači či pracovníci v oblasti turizmu. Skončili pod bankármi či poisťovateľmi.

Najšťastnejší muž na svete

Najšťastnejším človekom na zemi je vraj Chorvát Frano Selak. Sedemkrát prežil svoju smrť a vyhral v lotérii mastnú sumu. Ktovie, či tento 85-ročný učiteľ hudby svoj životný príbeh neprikrášlil, lebo ani jedna z udalostí nie je potvrdená.

Narodil sa vraj v loďke na mori v siedmom mesiaci tehotenstva a mal malú šancu, že prežije. V roku 1962 sedel vo vlaku zo Sarajeva do Dubrovníka, ktorý sa vykoľajil a skončil v rieke. Pri nešťastí sa utopilo 17 ľudí. O rok prežil haváriu lietadla. Vypadol cez odtrhnuté dvere a skončil v kope sena. Nehodu neprežilo 19 ľudí. O štyri roky sedel v autobuse, ktorý dostal šmyk a skončil v rieke.

Utopili sa štyria ľudia. Smrť prekabátil aj v roku 1970, keď mu počas jazdy začalo horieť auto. Len čo z neho vybehol, explodovalo. V roku 1973 mal opäť potýčky s ohňom, keď mu plamene šľahali z horiaceho motora cez vetranie. Vtedy prišiel takmer o všetky vlasy.

Päť rokov pred novým tisícročím ho v Záhrebe zrazil autobus a v roku 2003 sa stihol vyhnúť kamiónu. Jeho auto vtedy skončilo v 90-metrovej priepasti, on sa zachytil na strome. V tom istom roku vyhral v lotérii 800-tisíc eur. Z výhry si kúpil dva domy a loď. Počas svojho života sa stihol päťkrát oženiť, dožíva však v skromných podmienkach, lebo svoje bohatstvo rozdal príbuzným.

