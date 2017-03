Živý darček pre deti: Čo vás čaká, ak si zadovážite pod stromček zvieratko?

Radí: veterinárna lekárka Zuzana Odrášková

Čo potrebuje šteniatko

Psík si na nový domov zvykne rýchlejšie, ak si spolu s ním prinesiete aj nejakú hračku, handričku, ktorá napáchla jeho predchádzajúcim bydliskom. Pripravte mu minimálne dve misky primeranej veľkosti. Jednu na vodu, druhú na jedlo. Dobrá je aj uzatvárateľná nádoba na krmivo. Zabráni poškodeniu obalu a oxidácii krmiva.

Tu spím ja!

Hneď na začiatku vyčleňte šteniatku miesto – peleštek, ktorý bude len jeho. A myslite na to, že čo mu na začiatku dovolíte, to ho v dospelosti ťažko odnaučíte. Ďalej potrebuje deku, uterák, obojok, náhubok, prípadne popruhy, vôdzku, základné hygienické prípravky: na čistenie ušiek, očí, kliešte na pazúriky a, samozrejme, hračky. Ak budete cestovať alebo chodiť na výstavy, dokúpte aj špeciálny box, prípadne tašku pre neho. V predaji sú aj bezpečnostné pásy do auta.

Očkovací kalendár

Každý psík by mal byť začipovaný a zaočkovaný. Ideálny vek šteniatka na očkovanie je od ôsmich týždňov. To už majú zvyčajne po prvom očkovaní proti psinke a parvoviróze. (15 – 18 €). Ďalšie nasledujú v 2- až 4-týždňových intervaloch: psinka, parvoviróza, infekčný zápal pečene, leptospiróza, infekčná laryngotracheitída a parainfluenza (18 – 20 €).

Po primovakcinácii sa robí revakcinácia, potom každoročne medzi tretím a šiestym mesiacom povinná vakcinácia proti besnote. Tá sa odporúča po roku zopakovať a potom znova o 2-3 roky (15 €). Infekčný kašeľ, borelióza vyjdú na 16 – 24 €.

Čo sa týka odčervovania, pripravte sa na beh na dlhé trate. Do troch mesiacov každé dva týždne, do pol roka raz mesačne, neskôr každé tri mesiace. Tu sa ceny pohybujú od 1 do 12 €. A, samozrejme, váš ušiačik potrebuje aj prípravky proti vonkajším parazitom: pipetky, tabletky, spreje, obojky, prášky…

Čo máme dnes na obed?

Strava pre šteňa by mala byť vyvážená. Forma záleží na vás, či sa rozhodnete pre granulovanú, varenú, alebo pre surovú BARF. Ceny za 1 kilogram sa pohybujú od 1,70 do 5 €. Mesačné náklady za krmivo sa však priamoúmerne zvyšujú s veľkosťou psíka.

Haf, zapíšte si ma!

Svojho štvornohého spolubývajúceho nahláste na miestnom úrade a zaplaťte zaň poplatok. Ten sa líši od mesta, mestskej časti, či je v byte, alebo v dome, či je to pracovný pes, či je jeho majiteľ dôchodca, telesne postihnutý a podobne. Takže u niekoho to môže byť 0, u iného aj 66 € za rok.

Čo potrebuje mačiatko

Základná výbava je u mačičky podobná ako u psíka, čím sa však určite líšia, to je ich povaha. Mačka je osobnosť a ťažko jej zakážete niekam ísť. Takže, ak ste jej už nachystali peleštek, škrabadlá, tunel, preliezačky, kopu uzlíkov a ostatných hračiek, urobte jej dostatočne veľkú toaletu a adekvátnu podstielku.

Prechod do nového domova jej uľahčí aj feromónový sprej, difuzér, obojok alebo kocúrikove vrecúška. Keďže často prehltne aj chlpy, pridajte jej do stravy pastu, ktorá ich trávenie urýchli.

Očkovací kalendár

Najzákladnejšie pre mačku sú očkovania proti infekčnej rinotracheitíde, kalicivírusu, panleikopénii, chlamídiám a proti infekčnej leukémii mačiek (17 – 26 €). A, samozrejme, proti besnote. Revakcinácia je o rok a ďalšie o 1-3 roky. Mačičku odčervujte do troch mesiacov každé dva týždne, do pol roka raz mesačne, od polroka každé tri mesiace (1 – 12 €). A nezabudnite ani na prípravky proti vonkajším parazitom.

