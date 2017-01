Bojujte s votrelcami v posteli: Tipy, ako sa zbaviť roztočov a užiť si spánok bez následkov

Využite mrazy a zbavte sa votrelcov, ktorí spúšťajú nádchu, ale aj berú krásu.

Sú voľným okom neviditeľní, ale milujú hlavne posteľ – je v nej dostatočne teplo a vlhko, a predstavujete pre nich zdroj potravy. Kým snívate, pochutnávajú si na bunkách odumretej kože či vlasov. Potom urobia svoju prirodzenú potrebu, a keď sa ráno zobudíte, tečie vám z nosa alebo máte opuchnuté či zaslzené oči. Sliny a výkaly roztočov sú totiž veľmi agresívne. Nechutné, ale realita.

Ak máte teda nádchu a vôbec ste neprechladli, môžno za to môžu práve článkonožce neviditeľné voľným okom. Sú aj častými spúšťačmi astmy a atopického ekzému. „Ľudia citliví na roztoče mávajú ekzémy aj na očiach,“ upozorňuje MUDr. Milica Malíčková. Myslite na to, keď si líhate na vankúš, ktorý ste ešte nikdy nehodili do práčky, a posteľné obliečky prezliekate aspoň dvakrát do mesiaca.

Bojujte s nimi

Keďže roztoče neznášajú mráz, využite to a šup s paplónmi, vankúšmi aj s posteľnou bielizňou na balkón. Môžete vymraziť aj matrac! Drobné obludy pripomínajúce monštrá zo science fiction zahynú. Všetkých sa, samozrejme, nezbavíte, pretože roztoče nie sú len v posteli, ale aj v drobných čiastočkách prachu v celom byte, preto sa k vám do postele postupne nasťahujú opäť. Svoj počet dokážu v priebehu troch až piatich dní zdvojnásobiť.

Okrem mrazu zaberá aj vysoká teplota. Ak máte sušičku, nastavte ju na 55 stupňov Celzia aspoň na hodinu.

Často vetrajte! Zima nie je dôvod na to, aby ste neotvárali okná. Celoročné alergické nádchy spôsobené roztočmi sa zhoršujú v zime a na jeseň práve preto, lebo sa viac zatvárame v bytoch.

Spite pri teplote menej ako 20 stupňov Celzia, vlhkosť nemá presiahnuť 40 – 50 percent.

Ráno sa nevrhajte hneď do ustieľania postele. Roztoče nemajú rady čerstvý vzduch.

Používajte na matrace, vankúše aj periny takzvané bariérové obliečky, vyrobené z materiálov s minimálnymi medzerami medzi vláknami, ktoré nedovoľujú roztočom preniknúť hlbšie. S desaťročným matracom a perinami sa treba rozlúčiť.

Ak ste alergickí na roztoče, upratovanie nechajte na rodinu, možno aj váš partner prvýkrát chytí do rúk prachovku. Mala by však byť navlhčená, aby sa prach nevíril.

Treba pamätať na to, že roztoče nikdy nevypudíte z domácnosti všetky, preto ak vás trápi alergia, treba skúsiť špecifickú imunoterapiu a systematicky sa liečiť.

Hrozí rosacea

Roztočov je mnoho druhov, niektoré žijú dokonca v Antarktíde, tie sa mrazu nezľaknú. Trápia nás tie naše. „Roztoč Demodex folliculorum sa môže podieľať dokonca na vzniku rosacey, veľmi častého zápalového ochorenia kože, prevažne na tvári. Veľmi rád ,pojedá‘ mikroskopické úlomky kože, takže sa rád usídľuje najmä v koži na tvári človeka, ale aj na domácich zvieratách či v spálni. Rosacea, či ružovka, sa prejavuje v štyroch typoch. Najprv ako začervenanie s viditeľnými žilkami, potom vyrážkami podobnými akné, neskôr zapálenými vyrážkami a zväčšenými mazovými žľazami a nakoniec zhrubnutím kože najčastejšie nosa, ktoré sa často opisuje ako karfiolovitý nos.“

