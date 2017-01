Chcete jesť zdravšie? Poznáme najväčších protivníkov racionálnej výživy!

Čo najviac kazí vaše predsavzatia? Tuk, cukor a soľ.

Aj vy ste prisahali, že od Nového roka sa budete stravovať diétne a zdravo? Na čo musíte myslieť pri varení aj pri jedení?

Veľký tukový omyl

Ak naozaj potrebujete zhodiť zopár kíl, jedzte správne tuky. Najväčším omylom pri chudnutí a udržiavaní hmotnosti je tvrdenie, že nesmiete jesť žiadny tuk. Pri dlhodobo beztukovej strave organizmus začne pociťovať deficit vitamínov rozpustných v tuku – A, D, E a K, pretože ich nedokáže vstrebať a využiť.

Negatívne sa prejaví aj nedostatok esenciálnych mastných kyselín, ktoré sú nevyhnutné na činnosť rôznych telesných orgánov vrátane mozgu. Podľa zásad racionálnej výživy by tuky mali tvoriť 25 až 30 percent denného energetického príjmu. Keď odrátate „skryté tuky“, ktoré sa nachádzajú v rôznych potravinách, napríklad v jogurte, syre, v šunke, ostane vám približne tretina. Toto množstvo tuku si môžete natrieť na chlieb či použiť pri varení.

A to je dôvod, aby ste si vyberali iba „dobré“ tuky s optimálnym zložením, teda s prevahou nenasýtených mastných kyselín. Nachádzajú sa v rastlinných olejoch, rybách, avokáde, olivách, orechoch a v olejnatých semenách. Za „zlé“ tuky sa považujú tie, ktoré majú vysoký podiel transmastných a nasýtených mastných kyselín. Nachádzajú sa napríklad v tučnom mäse, údeninách, v nekvalitných stužených margarínoch a vo výrobkoch, ktoré ich obsahujú.

Sladká biela hrozba

Z jednej lyžičky cukru do kávy alebo čaju nepriberiete ani neochoriete, lenže to je iba zlomok toho, čo za deň zjete. Cukor sa nachádza takmer všade, a to nielen vo forme bieleho rafinovaného cukru, ale aj rôznych sirupov – glukózového, fruktózového. Ukrýva sa nielen v zákuskoch, zmrzline, sušienkach, bonbónoch, sladených nápojoch, kompótoch, plnených keksoch a v čokoládach, ale aj v potravinách, ktoré považujete za diétne či zdravé, ako sú raňajkové cereálie, müsli tyčinky, nízkotučné ovocné jogurty a tvarohy, ochutené kyslomliečne nápoje, ľadové čaje či ovocné nektáre.

Celková denná dávka cukru nemala prekročiť 5 percent energetického príjmu, čo je zhruba 25 gramov alebo 5 čajových lyžičiek. Ak chcete schudnúť, tak ešte menej. Nadbytok cukru nielen priamo vedie k obezite, ale oslabuje aj obranyschopnosť organizmu, zhoršuje vstrebávanie vitamínov a minerálov, prekysľuje tráviaci trakt, kazí zuby.

Prispieva aj k rozvoju cukrovky, žlčových a obličkových kameňov, astmy, dny, artritídy a osteoporózy. Cukor neprospieva ani srdcu a cievam, pretože zadržiava tekutiny v tele, zvyšuje krvný tlak a cholesterol. Môže vyvolať migrénu, potravinovú alergiu a ekzém.

Zákerné slané pasce

Najprv ochutnať, až potom soliť. Mnohí ľudia to robia naopak. Siahnu po soľničke skôr, ako jedlo ochutnajú. Odporúčaná denná dávka soli je 5 gramov, teda asi jedna kávová lyžička. Keby ste spočítali, koľko soli zjete za deň v bežných potravinách a vo varených pokrmoch, možno by ste s prekvapením zistili, že niekoľkonásobne prekračujete skutočnú potrebu svojho organizmu.

Veľa soli sa ukrýva práve tam, kde si ju vôbec neuvedomujete: v syroch, sušených polievkach, v rôznych polotovaroch, šalátových dresingoch, koreniacich prísadách a ochucovadlách, dokonca aj v sladkých koláčoch a keksoch. Každé prisolenie už beztak slaného jedla teda znamená soľ navyše. Kuchynská soľ, chemicky chlorid sodný, zvýrazňuje chuť jedla a v tele má aj niekoľko dôležitých úloh.

Sodík je potrebný na trávenie, na prenos signálov zo svalov do nervov, pomáha regulovať vodu v tele. Jeho nedostatok spôsobuje dehydratáciu, kŕče a vracanie, nadbytok vedie k zadržiavaniu vody v tele, vysokému tlaku a k artérioskleróze. Chlór je súčasťou tráviacich štiav, podieľa sa rozpúšťaní živín a ničení škodlivých mikroorganizmov. Nadbytok sa prejavuje prekyslením žalúdka.

