Intímne omladenie: Ťažkosti môže pomôcť zmierniť zákrok špeciálnym laserom

Pribúdajúce roky sa podpisujú nielen pod vašu tvár, ale aj pod intímne miesta. Dá sa s tým niečo robiť?

Radí: gynekológ Peter Petrykowski

Proti vráskam vám pomôžu bojovať rôzne krémy či omladzujúce kúry. Určite ste si však všimli, že vek zanecháva stopy aj na intímnych partiách. S pribúdajúcim vekom, v období blížiacej sa menopauzy i počas nej klesá hladina estrogénov, čo vedie k typickým symptómom, ako je oslabenie a uvoľnenie pošvových stien, strata ich elasticity a ubúdanie kolagénu. „Tento proces má za následok suchú pošvu, bolestivý pohlavný styk či unikanie moču napríklad pri kýchnutí,“ dodáva doktor Petrykowski.

Koľko pôrodov máte za sebou?

Okrem návalov horúčav, potenia a nespavosti sú to klasické príznaky sprevádzajúce menopauzu. Tie síce časom zvyčajne ustúpia, no nepríjemné problémy s únikom moču a so suchosťou pošvy samy od seba nezmiznú, naopak, skôr sa budú zhoršovať. Vyžadujú cielenú liečbu, ktorá nemusí byť jednoduchá.

„Niektoré symptómy sa dajú zmierniť napríklad cvičením svalstva panvového dna pri inkontinencii. Pri suchej pošve pomáhajú krémy na lokálnu aplikáciu s obsahom estrogénov,“ hovorí gynekológ. Tieto ťažkosti sa však netýkajú len vyšších vekových skupín. Zvýšené riziko unikania moču a poklesu elasticity pošvy stúpa aj u mladších žien, ktoré majú za sebou viacero pôrodov, ťažký pôrod či porodili veľké dieťa.

Okamžitá úľava

Existuje iná pomoc okrem bežne používanej liečby? Ťažkosti môže pomôcť zmierniť či odstrániť zákrok špeciálnym laserom, ktorý je jednoduchý, efektívny a bezbolestný. Čo vás čaká? V prvom rade by ste mali byť minimálne týždeň pred menštruáciou.

Po zákroku sa na sedem dní vzdajte pohlavného styku, takisto sa rovnaký čas vyhýbajte saune a kúpaniu. Odmenou vám bude úľava od bolesti pri pohlavnom styku už po prvej návšteve ambulancie. Pri inkontinencii sa výsledky dostavia v priebehu 3 až 5 mesiacov. Zákrok nemôžete absolvovať, ak máte infekciu močových ciest, genitálny herpes, rakovinu krčka maternice a maternice, rakovinu vulvy, ak ste tehotná alebo dojčíte. Vek nie je obmedzujúci.

Koľko vás to bude stáť?

Liečba laserom sa skladá z troch zákrokov, ktoré sa robia v odstupe zhruba šiestich týždňov. Potom budete chodiť raz ročne na takzvanú udržiavaciu dávku. Cena zákroku sa pohybuje od 100 do 280 eur a nehradí sa zo zdravotného poistenia.

