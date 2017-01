Nedajte jej v pochmúrnych dňoch v šancu: 5 tipov, ako bojovať s depkou!

Ako prežiť studenú januárovú sivosť, keď sviatky sú už za nami a jar ešte v nedohľadne?

Prinášame vám päť skvelých tipov.

Vypoťte zlú náladu

Kde? Predsa v saune! Masérka Alena Tóthová hovorí, že saunovanie by mala byť celoročná záležitosť. Potením vyplavíte z tela škodliviny, prekrvíte „celú kostru“ a potešíte cievy a srdce. Sauna odplaší aj vírusy, ak už, samozrejme, nie ste absolútne chorí. Vezmite so sebou aj deti: „Tie, ktoré sa raz týždenne saunujú, lepšie spia a sú otužilejšie. Stačí im však päť minút na celkom spodnej lavici. Hlavne ich však netreba nútiť, pretože sa stratí pozitívny účinok tohto druhu relaxu,“ dodáva.

Stavte na peľ

Viete, že peľové zrnká sú vlastne samčie pohlavné bunky rastlín? Sú naozaj zázračné. Obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny, vyše desať minerálnych látok, enzýmy, silice, bielkoviny, skrátka užitočné veci, ktoré postavia na nohy, ak strácate energiu. V lekárni nájdete plazmatický extrakt z peľového zrna. Podľa gynekológa MUDr. Jozefa Španku obsahuje L-tryptofán, ktorý sa v tele zmení na sérotonín.

Ak ho máme nedostatok, kolíše nám nálada, sme depresívni a podráždení. „Sérotonín je dôležitý pre bdelý stav organizmu. V tele metabolizuje na melatonín, ktorý zasa potrebujeme na dobrý spánok. Melatonín okrem toho, že pomáha navodiť dobrú náladu, dokáže zmierniť aj návaly tepla a potenie v prechode,“ dodáva. Treba vedieť, že extrakt z peľového zrna neobsahuje ani len prírodné hormóny fytoestrogény.

Používajte kozmetiku bez SLS

Ak sa na vašej pleti odrazilo hodovanie, doprajte si prírodnú kozmetiku, v ktorej sa nenachádza nič, čo by dráždilo kožu, ako napríklad sodium lauryl sulfát – SLS, ktorý sa v kozmetike bežne používa, hoci je to pesticíd. Už len keď si zaobstaráte čistiaci gél z takejto kozmetiky obohatený o výťažok z čiernych ríbezlí, ktoré majú antioxidačný účinok, budete sa cítiť ako znovuzrodená. Pleť sa vzpruží, nebude sa vysušovať a na frak dostanú aj drobné vrásky. Pohľad do zrkadla vás nabije optimizmom.

Skamaráťte sa s kurkumou

Pripravte si smoothie, ktoré vás ochráni pred infekciami. Ako naštartovať imunitu? Do mixéra vhoďte dobroty ako dužinu aj šťavu z kokosu, banán, štyri datle, lyžičku kurkumového prášku a dva decilitre vody. Rozmixujte a vypite.

Zatancujte si

Tanec ako liek odporúčajú aj psychológovia: „Výhoda spojenia cvičenia s tancom je v tom, že dokáže aktivovať viaceré centrá mozgu zároveň – pohybovú, rytmickú aj emocionálnu. To rozvíja kontakt so sebou samým a prispieva k zosúladeniu tela a mysle, s čím má veľa ľudí problém. Pri tanci venujete viac pozornosti vlastným pocitom, je tu priestor na kreativitu, tanec dokáže zmierniť úzkosť, uvoľniť a dokonca aj uľaviť od bolesti,“ hovorí Mária Vitková. Čo letí? Stále zumba, ale aj latinskoamerické kuduro či reggaeton. Zhodíte aj nejaké to kilečko a zaručene vyplavíte endorfíny.

Aj vy ste čokoholička? Nehanbite sa! Bojujte ňou proti úzkosti aj strachu