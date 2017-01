Nezdravé bývanie: POZOR na negatívny účinok geopatogénnych zón u vás doma

Negatívne vibrácie spôsobujú aj nevhodne umiestnené dvere, okná či zle zvolený stavebný materiál.

Ak sa nechystáte na prestavbu, veľa s tým, žiaľ, nenarobíte. Zvyšovať negatívny účinok geopatogénnych zón však môže aj nevhodne rozmiestnený nábytok, nesprávne zvolené farby stien i nevhodné doplnky.

„Všetky rušivé vplyvy ako elektrické zariadenia by počas spánku mali byť aspoň meter od hlavy, aj keby boli vypnuté. Platí to aj o nočnej lampe či elektrickom budíku, lebo aj elektrosmog zvyšuje negatívne účinky geopatogénnej zóny,“ radí Andrej Sándor ktorý patrí medzi najvýznamnejších slovenských psychotronikov, a pokračuje: „Napríklad televízor, počítač či chladnička by mali byť čo najďalej od miesta odpočinku.“ Tvrdí, že pomôže aj zmena využívania miestností v byte alebo jednoduché presunutie postele alebo pracovného stola o meter či o dva ďalej.

Kuchyňa

V panelákových kuchyniach s elektrospotrebičmi veľa kúziel nenarobíte. Ak sa dá, chladničku neumiestňujte hneď vedľa sporáka. Vodovodné potrubie by nemalo byť blízko plynového potrubia. Keď stavebné riešenie kuchyne nedovoľuje urobiť zmeny, oddeľte ich aspoň drevenou doskou, hoci aj v podobe poličky.

Kuchyňa by mala byť svetlá s veľkým oknom. Nezabudnite ani na osvetlenie nad pracovnou doskou a jedálenským stolom. Priestor zharmonizujú otvorené poličky. Umiestnite ich tesne pod stropom. Bylinky a kvety, ktoré kvitnú na fialovo, pomáhajú dotvárať harmóniu.

Obývačka

Bez elektrických prístrojov sa asi nezaobídete ani v tejto miestnosti. Mali by ste ich však umiestniť v jednej rovine tak, aby boli aspoň dva metre od miesta, kde najčastejšie odpočívate. Televízor nepozerajte v úplnej tme. Pomôžte si sviečkou alebo malým bodovým svetlom. Ak sa chcete vyhnúť pôsobeniu geopatogénnych zón, do rohov miestnosti umiestnite rastliny alebo stojany.

Nezabúdajte, že kvety podporujú aktívne myslenie. Sedačku nikdy neumiestňujte do stredu miestnosti. Lepšie sa budete cítiť, keď bude pri stene, nie pri dverách. Do miestnosti vtesnajte akvárium alebo fontánku s tečúcou vodou.

Žblnkajúca voda rozprúdi a osvieži vzduch. Dosiahnete ňou plynulé odrušovanie všetkých nevhodných vibrácií. Na poličky s knihami poukladajte sošky. Delia priestor. Oproti dverám, ktorými vchádzate do obývačky, zaveste zrkadlo. Dodá vám energiu, no dajte pozor, aby ste sa v ňom pri sedení na sedačke nevideli. Nezabudnite na sviečky. Umiestnené v rohoch miestnosti rozptyľujú negatívne vibrácie.

Spálňa

Ak chcete mať nerušený spánok, posteľ neumiestňujte k elektrickým zásuvkám. Elektrické káble by nemali viesť popri vašej hlave ani nad ňou. Minimum elektrických káblov, zásuviek, ale aj osvetlenia a elektrospotrebičov by vám malo zaručiť kvalitný spánok. Rušiť však môže aj radiátor, lebo v ňom prúdi voda. Keď ho máte počas spánku neďaleko hlavy, môže na vás zle vplývať.

Posteľ nepoložte ani oproti dverám či pod okno. Spite s hlavou otočenou na sever. Keď vám to veľkosť miestnosti nedovoľuje, stačí, ak hlavu premiestnite tam, kde zvyčajne máte nohy. Skrine a komody postavte viac ako 20 centimetrov od postele. V spálni nemajú svoje miesto ani zrkadlá. Steny zvoľte v sýtejších farbách. Vhodná je modrá, zelená, svetlohnedá alebo broskyňová. Vyhnite sa bielej, sivej a fialovej. Na kvety v spálni radšej zabudnite.

Detská izba

Posteľ orientujte na sever alebo na juh, neobklopujte ju plyšovými hračkami a ozdobnými vankúšmi. Radšej ju umiestnite k dverám. Písací stôl má svoje miesto pri okne. Nezabúdajte na dostatok miesta na hranie, najlepšie na mäkkom koberci v strede miestnosti. Na steny vyberte odtiene žltej, oranžovej, zelenej, svetlomodrej, ružovej alebo fialovej farby. V detskej izbe nie je miesto na zrkadlo ani na sklené plochy. Všetko ostré zosilňuje negatívne vplyvy zón. Odbúra ich fontánka alebo akvárium.

Mali by ste vedieť

Nezabúdajte, že podlahové kúrenie zosilňuje účinok geopatogénnych zón.

Pri stavbe domu používajte prírodné stavebné materiály.

Keď staviate, dajte si naprojektovať radšej obdĺžnikové ako štvorcové miestnosti.

Vyberajte nábytok s matnou povrchovou úpravou. Vysoký lesk na vás môže pôsobiť negatívne.

Zrkadlá nepatria do spálne, detskej izby ani do pracovne.

Baranie kožušiny tlmia účinok geopatogénnych zón. Môžete na nich aj spať.

Spánok môže rušiť aj televízor, ktorý má sused na opačnej stene len niekoľko centimetrov od vašej postele.

Nočné lampy neukladajte na stolík tesne k hlave. Škodia, aj keď sú vypnuté, len zastrčené v zásuvke.

