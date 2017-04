Obľúbeného športu sa nemusíte vzdať ani v zime: 8 tipov na otužilé behanie

Radí: telocvikár Marek Križan

Zohľadnite nízke teploty

Chlad navôkol vyžaduje, aby ste pracujúce svaly udržali v suchu a teple. Oblečte si termooblečenie. Pri vrchných častiach odevu i nohaviciach platí pravidlo minimálne troch vrstiev oblečenia. Prvá odvádza vlhkosť, druhá zohrieva, tretia zastavuje nápor vetra. Pri čiapke vystačíte aj v mraze s jednou-dvoma vrstvami.

Pozor, šmýka sa

Nebehajte po ľade hladkom ako zrkadlo. Snažte sa vyberať suchú, no nie tvrdú trasu (asfalt len v prípade nevyhnutnosti). V dobrých kompresných podkolienkach a hrejivých zimných ponožkách znesiete aj letnú bežeckú obuv bez pocitu chladu. Ak vám aj tak omŕzajú nohy, v športových predajniach kúpite bežeckú obuv do nízkych teplôt.

Ľad do pľúc

Počas behu dýchate mrazivý vzduch. Niektorí ľudia sú citliví na záťaž v chlade a prejaví sa to takmer okamžite na slizniciach nosa, úst, nosohltana a hrtana. Existuje skvelá pomôcka – športová šatka v tvare rúry. Nekupujte tú „najarktickejšiu“, radšej navrstvite redšiu tkaninu, nech k vám prepúšťa potrebný objem kyslíka. Dýchajte filtrovaný, a teda trochu zahriaty vzduch.

Prispôsobte sa času

Ideálne je behať za svetla, čo sa nie vždy podarí skĺbiť s prácou. Ak už musíte behať po zotmení alebo pred úsvitom, snažte sa nájsť dobre osvetlené trasy. Navyše cez deň teploty kulminujú a rozdiel môže predstavovať aj 10 stupňov Celzia.

Nevynechajte rozcvičku

Začínate strečingom a naťahovaním svalstva? V chladnejšom počasí je dobré svaly najprv zahriať napríklad rýchlejšou chôdzou k štartovej čiare či obyčajným krátkym poklusom.

Alebo pomalými výponmi na špičkách a zopár drepmi (nohy na šírku pliec, špičky chodidiel mierne vytočené od seba), ktoré sa snažte vykonávať čo najpomalšie (výdrž v najnižšej polohe) s pätami na zemi a len do pravého uhla v kolennom kĺbe. Potom pristúpte k naťahovaniu svalstva a šliach. Vykonávajte to pomaly – ťahom (podržte v polohe, pri ktorej cítite ťah, nie bolesť). V zime vypustite cvičenia rýchlymi švihmi do krajných polôh.

Začínajte zvoľna

Mnohí velebia crossfit, kruhový a intervalový tréning, čo sú výborné a efektívne metódy na zvýšenie kondície. V extrémnejších klimatických podmienkach je však dobré zvážiť aj starý poctivý cyklický vytrvalostný tréning.

Zabehnúť pre radosť svojich 45 a viac minút, to je overená cesta k spaľovaniu tukov. Začnite zvoľna, kým sa zahrejete a rozdýchate, postupne môžete zrýchľovať, ale naozaj pozvoľna. Pulzová frekvencia by sa mala pohybovať v rozmedzí 115 až 125, maximálne 130 pulzov za minútu.

Počúvajte telo

Beh je letný šport. V ročnom tréningovom cykle má miesto aj obdobie zimnej regenerácie síl. Nehovorte si každý deň slovko musíš. Pretrénovať sa v zime znamená dlhšie obdobie rekonvalescencie. Radšej si beh užite trikrát do týždňa, lebo vám chýba a chcete. Treba sa udržať na úrovni, aby vás neskolila prvá jarná svalovica.

Po dobehnutí...

Ideálne je dobehnúť až po bránu domu alebo do rozohriateho auta. Odevy nevešajte bezprostredne po behu na balkónový sušiak, mohli by ste zbytočne prechladnúť. Osprchujte sa nie príliš horúcou ani príliš studenou vodou. Potom si oblečte suché teplé veci. Svaly potrebujú uvoľniť. Ideálny je pomalý strečing, aby ste sa nezapotili ani nezadýchali, ale svaly a šľachy sa zvoľna prekrvili a natiahli.

