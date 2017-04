Pomsta platničiek: Stuhnutú krčnú chrbticu uvoľní masáž aj akupunktúra!

Umývanie okien, vláčenie nákupov, behanie po obchodoch a všeobecný stres z toho, či všetko stihnete tak, aby boli sviatky dokonalé. To všetko dáva zabrať chrbtici a ak si nedáte pozor, jednoducho vás zastaví hoci „seknutím“.

Uvoľnite šiju

Stres spôsobuje to, že vegetatívny nervový systém skráti svaly - stiahnete hlavu medzi plecia a prikrčíte sa. Robíte to aj bez toho, aby ste si to uvedomovali. Stuhnutú krčnú chrbticu uvoľní dobrá masáž, akupunktúra, ale aj rozhovor s kamarátkou, ktorá povie: Neblázni, nemusíš byť dokonalá. Alebo potrebujete, aby ste pre zdeformované stavce na krku trpeli závratmi, hučaním v ušiach, chronickou únavou či migrénami?

Odľahčite drieku

Nesprávne dvíhanie bremien či státie zaťažuje driekovú chrbticu. Ak nie je vo forme, môžete mať problémy dokonca s trávením a so zápchami. Potrebujete spevniť svaly v tejto oblasti, preto je najvyšší čas vyhľadať fyzioterapeuta. Naučí vás to robiť tak, aby ste si nepoškodili platničky v tejto najvyťaženejšej časti chrbtice.

Správne teplo

Ak vás „seklo“, dajte si pohov od všetkého, potrebujete pokoj. Doprajte chrbátu a šiji suché teplo - aj keď vás to zvádza uložiť sa do horúcej vane, nerobte to. Horúca voda síce svaly dokonale uvoľní, ale až natoľko, že pri nesprávnom pohybe bezprostredne po kúpeli vám vyskočí platnička. Vhodnejšie je teda suché teplo z fénu alebo vankúšiky s výplňou, ktoré zohrejete v mikrovlnke a priložíte na boľavé miesto.

Máte už fitloptu?

Ak ju ešte nemáte, je načase, aby ste si ju zaobstarali. Už dvadsať minút sedenia na tomto gumenom zázraku spôsobí, že precvičíte tie správne svaly, ktoré držia chrbát pokope. Treba však dbať na jej správnu veľkosť a vedieť na nej aj správne sedieť:

seďte v strede, lýtka by sa nemali dotýkať jej povrchu

kolená by mali byť nižšie ako bedrové kĺby

hrudník musí byť vypnutý, hlava vzpriamená a ramená posadené dozadu

Obľúbeného športu sa nemusíte vzdať ani v zime: 8 tipov na otužilé behanie