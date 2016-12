Rišo Müller v tom nie je sám! Kto sa s ním ocitol v pekle maniodepresie?

Určiť, kto ochorie a kto nie, lekári nevedia. Dispozíciu na ochorenie má na svedomí nevhodný variant génov a to, či prepukne, závisí od prostredia a životných udalostí. Môže ju však vyprovokovať stres.

Môžu naozaj alkohol alebo drogy za duševné ochorenie, ktoré spôsobuje muky nielen chorému, ale aj jeho okoliu?

Na bipolárnu afektívnu poruchu (BAP), ktorá je známejšia ako maniodepresia, upriamil pozornosť film o Richardovi Müllerovi Nespoznaný. Spevák nechal jeho tvorcov nazrieť do svojho života aj vo fázach, ktoré ho takmer úplne pripravujú o energiu. Mnohí, ktorí film videli, len sucho skonštatovali: Za chorobu si môže sám, veď bral drogy a pil. Aká je pravda o moci alkoholu a drog?

Aj desať rokov

Napríklad fajčenie marihuany sa jednoznačne považuje za spúšťač schizofrénie u ľudí, ktorí majú na ňu predispozíciu. Pre maniodepresívnych ľudí, ktorí majú svoje ochorenie takisto zapísané v génoch, sú alkohol a drogy často skôr pokusom o zvládnutie napätia pri strese a ubíjajúcej depresii alebo sú ešte väčšou podporou výbornej nálady pri mánii.

Chorých na maniodepresiu často chybne diagnostikujú ako narkomanov a alkoholikov. S určením správnej diagnózy pri BAP majú psychiatri neraz problém – u vyše tridsiatich percent pacientov sa hľadá aj desať rokov!

„Dospelí ľudia vyhľadajú pomoc skôr v depresii, keď im je naozaj veľmi zle, ale v stave mánie nepripúšťajú, že by mali problém, preto nemajú dôvod ísť k lekárovi,“ vysvetľuje klinická psychologička a psychoterapeutka PhDr. Zlatica Bartíková.

A práve mánia často definitívne napovie, že ide o BAP. Pre človeka vo fáze patologického prívalu citov, teda mánie, je svet gombička – je hyperaktívny, výbušný, preceňuje sa, nedodržiava sľuby, robí odvážne rozhodnutia, utráca peniaze, málo spí a veľa rozpráva, stavia vzdušné zámky, experimentuje v sexe, je schopný predať dom a zadlžiť sa. Vtedy, na rozdiel od stavu, keď je v depresii, netrpí on, ale jeho okolie. Stavy mánie sú menej časté – na jednu manickú fázu pripadajú asi tri depresívne...

Vypestujú si závislosť

Odborník na závislosti MUDr. Ľubomír Okruhlica sa často stretáva s takzvanou dvojitou diagnózou. „Niekedy človek s maniodepresiou užíva alkohol alebo drogy nárazovo a prechodne. Ak sa to však zafixuje do závislosti, liečba je oveľa náročnejšia. Napríklad aj preto, lebo niektoré antidepresíva môžu podnecovať chuť na alkohol,“ hovorí. Nastavenie správnej liečby je veľmi dôležité. Pitie počas nej je veľkým rizikom – nielenže spúšťa ďalšie recidívy, ale môže spôsobiť napríklad zastavenie dýchania alebo podporiť samovražedné myšlienky v depresívnej fáze.

Strach z mánie

Klinická psychologička pripomína, že maniodepresia je celoživotná záležitosť, ktorá môže dostať ľudí do invalidity, ale pri správnej liečbe dokážu aj normálne pracovať. Každý prípad je iný. Bratislavčanku Máriu (56), ktorá v mladosti zažívala dlhodobý stres v práci a ochorenie člena rodiny, jedného dňa odviedli na psychiatriu rovno z kancelárie. Bola extrémna zima, naváľalo snehu a ona chytila paniku z toho, ako sa dostane domov.

„Strach ma prikoval na mieste,“ spomína. Začala sa liečiť, okrem moderných liekov jej pomáhal denný psychiatrický stacionár. Depresie ju pár rokov dokonca netrápili, neskôr sa vrátili a vyradili ju z práce aj na šesť týždňov, ale zvládla to. Stav mánie zažila asi len trikrát, aj to len miernej: „Bolo to fantastické, zrazu sa svet tmy, smútku a nečinnosti rozžiari, máte dostatok energie, chce sa vám rozprávať a smiať, nepotrebujete oddychovať, spíte dve-tri hodiny, prichádza tisíc nápadov.“

Z mánie má však Mária, ktorá pomáha ľuďom s duševnými poruchami, rovnako strach ako z depresie. Napriek radosti zo života a z pocitu užitočnosti priznáva: „Priateľov mám veľmi veľa, ale na dlhodobý partnerský vzťah, ktorý by sa končil manželstvom, to nikdy nedozrelo,“ hovorí vecne.

Trápenie najbližších

Partnerský život je často extrémne ťažký. „S partnerom žije iba štvrtina pacientov s touto poruchou, polovica z nich nikdy do manželstva nevstúpila a zostávajúca štvrtina žije sama. Až deväťdesiattri percent osôb z pacientovho okolia sa sťažuje na pocity úzkosti.

Závažnosť poruchy – jej intenzita, odolnosť proti liečbe či odmietanie liečby, pridružené poruchy osobnosti, závislosť od alkoholu či od iných látok, celkom zjavne ovplyvňuje počet rozchodov,“ uvádza MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD. v publikácii o mánii ako súčasti bipolárnej afektívnej poruchy. Nie vždy je však rozchod nutný, hlavne ak je pacient stabilizovaný, teda nastavený tak, aby neprechádzal z mánie do depresie, a naopak.

„Keďže partner chorého sa snaží rozpoznať známky nadchádzajúcej recidívy, je nútený žiť v permanentnom strese,“ konštatuje. Jedna z jej rád, ako prežiť, znie: „Neupúšťajte od svojich aktivít, vzťahov ani koníčkov. Odriekaním a sebaobetovaním by ste sa len oslabili. Život ide ďalej, vaším utrpením sa pacientovo utrpenie nezmenší, často práve naopak.“

Známi ľudia s bipolárnou afektívnou poruchou

S maniodepresiou bojuje okrem Richarda Müllera aj Katka Feldeková. Stretol sa s ňou napríklad aj Miloš Kopecký, Petr Muk, Vlastimil Brodský, Kurt Cobain, Ozzy Osbourne, Robbie Williams, Vincent van Gogh či Hans Christian Andersen a mnohí ďalší.

„Nie je to len choroba umelcov, hoci práve tí sú citliví na prežívanie emócií a majú vnútornú potrebu tvoriť,“ hovorí psychologička. „Mnohí siahli po alkohole alebo po drogách, pretože boli pod tlakom prostredia, v ktorom musia tvoriť a byť kreatívni. Lenže organizmus sa takto rýchlo vyčerpá. Za to, že vďaka životobudičom ide človek na plné obrátky, sa platí vysoká daň. Nikto nie je perpetuum mobile,“ uzatvára.

