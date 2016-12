Schovávačka s anorexiou: Čo si treba na dospievajúcej dcére všímať?

Dievčatá maskujú chudnutie aj hrubými svetrami – hovorí detský psychiater.

Psychiatri, ktorí sa s anorexiou stretávajú, už poznajú triky chorých dievčat a mladých žien, ktoré majú zmiasť aj ich najbližšie okolie. Zima je pritom ideálna, veď hrubé mikiny a veľké svete sú v kurze. Rodičia by však mali dávať pozor aj na svojich dospievajúcich synov, pretože v poslednom období sa lekári čoraz častejšie stretávajú s touto psychickou poruchou aj u nich.

Na dvadsať chorých dievčat pripadá jeden chlapec. Anorektičky sú zvyčajne veľmi inteligentné a bystré. „Rýchlo odhadnú slabiny a silné stránky iných vrátane terapeutov. Takisto vedia dobre manipulovať svojimi rodinami a dospieť tak do štádia, keď vyčerpané potrebujú hospitalizáciu, pretože im hrozí až metabolický rozvrat,“ hovorí hlavný odborník na detskú psychiatriu MUDr. Ján Šuba, MPH.

Šikovne klamú

Aké triky používajú tínedžeri? Okrem zneužívania preháňadiel a rôznych liekov na chudnutie z internetu napríklad vyhadzujú jedlo alebo ho schovávajú aj na bizarné miesta, len aby sa nenašlo. Doktorka Ľubica Tichá spomína, že matky anorektičiek nachádzali jedlo schované za radiátorom či dokonca vo výparníkoch. Klamať sa snažia ešte aj vtedy, keď sa dostanú do nemocnice. „Jedno z dievčat, ktoré vypilo extrémne veľa vody, sa pomočilo rovno na váhe, už nestačilo udržať extrémne preplnený močový mechúr,“ hovorí internistka.

Porucha sebahodnotenia

Túžba po tom, aby ručička na váhe ukazovala čo najmenej, a extrémny strach z obezity, v skutočnosti z každého gramu „navyše“, môže postihnúť hocikoho, zodpovedné sú gény, ale aj prostredie a štýl výchovy. Existuje akýsi prototyp potenciálnej anorektičky – tvrdohlavá, egocentrická, žiarlivá na súrodencov, pedantná, precitlivená na kritiku, nastavená na výkon, túžiaca po ocenení, perfekcionistka so snahou o poriadok a symetriu, s poruchou sebahodnotenia a so strachom z toho, že prestane mať veci pod kontrolou.

„Dievčatá sú úzkostné, neurotické a závislé od hodnotenia iných. Často trpia tým, že nie sú schopné vyjadriť svoje emócie, pretože chcú vyhovieť okoliu. Nezriedka uvažujú o samovražde, a keďže bez riadnej výživy trpí aj mozog, môžu trpieť poruchami pozornosti,“ upozorňuje doktor Šuba.

Ochraňujúce rodiny

Za rozvoj mentálnej anorexie býva zodpovedný aj nezdravý vzťah medzi matkou a dieťaťom: „Vo výchove sa často preferujú skôr potreby matky, dieťa nie je vnímané a akceptované ako samostatná individualita,“ hovorí psychiater.

Rodina, ktorá je príliš ochraňujúca, nedovoľuje, aby sa dieťa zdravo osamostatňovalo a tlačí naň, aby podávalo výkony prevyšujúce jeho možnosti. Ak sa rodina zaoberá príliš stravou a uprednostňuje rôzne diéty, to rozvoju anorexie len nahráva. Rodičia sú po stanovení diagnózy často šokovaní a pýtajú sa, kde urobili chybu… Keď už je zle, môžu urobiť jediné – podporiť počas liečby svojho syna alebo dcéru a zúčastňovať sa na terapiách. Napríklad v nemocnici na Kramároch nedávno otvorili priestory, kde môžu mladí pacienti pod dohľadom terapeutov dokonca variť a stolovať s rodičmi.

Hádky s mamou

Mali sme možnosť zhovárať sa s pacientkou Barborou (17): „Keď som sa najedla, chodila som vracať a vážila som len štyridsaťtri kíl. S maminou som sa pre jedlo často hádala, trápilo ju, že som nejedla. Prekonali sme to spolu a teraz máme chuť bojovať, stmelilo nás to,“ povedala nám. Dnes má dokonca chlapca, ktorý o jej problémoch vie a podporuje ju.

„Ešte nie som celkom v pohode, občas mi myšlienky na chudnutie napadnú, ale chcem sa úplne vyliečiť,“ uzavrela. MUDr. Ján Šuba pripomína, že do liečby sa okrem psychiatra, psychológa a terapeuta zapája aj pediater, endokrinológ a gynekológ. Pri tínedžerkách je liečba úspešnejšia než u dospelých žien a takisto úmrtnosť v detskom veku nie je taká vysoká.

Keď priberiem, mám nervy

„Mám 13 rokov, 160 centimetrov a 39 kíl. Trčia mi panvové kosti aj chrbtica, no stále mám pocit, že mám veľké brucho. Používam preháňadlo. Za pol roka som schudla 8 kíl, všetci vravia, že nejem, ale na raňajky mám jablko, na desiatu šalát alebo keksy, na obed to, čo mama navarí, napríklad jedno kuracie krídlo a tri zemiaky, čo je dosť, na večeru nič nejem, ale cvičím. Keď dačo zjem, bolí ma brucho. Keď priberiem o maličký gram, mám nervy a idem sa vyvracať, aj keď zo mňa nič nejde. Každý deň som na váhe aj osemkrát a stále sa pozerám do zrkadla, či som stlstla. Rada nosím väčšie veci, aby nevideli, aká som tlstá. Hovoria mi, že som anorektička, no ja si to nemyslím. Som, či nie?“

Citát je z anonymnej internetovej komunikácie tínedžerov. Ani terapeuti, ktorí sú s preliečenými tínedžermi v kontakte, neignorujú sociálne siete, ale snažia sa vstupovať s nimi do komunikácie: „Tak majú prehľad a vidia v ich profiloch, ako sa im vodí, odpisujú si navzájom a sú v kontakte,“ hovorí MUDr. Ján Šuba. Vidíte aj vy, čo zverejňujú na Facebooku vaše deti?

