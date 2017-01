Táto metóda chudnutia vás šokuje: Využíva sa na ňu totiž transplantácia stolice

To, že chorý dostane nové srdce či pečeň, plešatý vlasové cibuľky, dokonca je zopár ľudí, ktorí chodia po svete s cudzou tvárou, to je pomerne bežné. Najnovšie výskumy však ukázali, že transplantovať sa dá aj štíhla postava!

O transplantácii stolice ste možno doteraz nepočuli, no vedci v nej vidia veľkú budúcnosť. Takzvaná fekálna transplantácia už pomáha napríklad pri zápale čriev, syndróme dráždivého čreva, autoimunitných ochoreniach a najnovšie sa ukazuje, že sa dá využiť aj pri chudnutí.

Darovaná štíhlosť

Čiže na to, či sme tuční alebo štíhli má vplyv aj to, aké mikróby máme v črevách. Toto osídlenie sa však práve fekálnou transplantáciou môže zmeniť. Dokázali to pokusy na myšiach. Ak štíhle zvieratko dostalo mikróby obéznej myši, tiež stučnelo. Pre ľudí s nadváhou je dobrá správa - funguje to aj opačne. Vedci už na tom pracujú!

Viac sa o tom dočítate v najnovšom Šarme. Práve v predaji!