Wellness z kuchyne: Vyskúšajte masku na upchané póry alebo ružový olej

Pripomeňme si tie najzaujímavejšie.

Reďkev

Má viac vitamínu C ako citróny, posilňuje imunitu, prospieva pečeni a lieči dýchacie problémy.

Sirup na uvoľnenie hlienov

Odkrojte zvrchu plátok reďkvi, potom ďalší, hrubý asi 8 milimetrov. Vykrojte v strede koliesko väčšie než dvojeurovka, vráťte deravý plátok na reďkvičku, otvor zasypte trstinovým cukrom a priklopte vrškom. Za pol dňa budete mať dávku sirupu, ktorú zjedzte s plátkom s otvorom. Postupujte, kým nezjete celú buľvu.

Lipa

Ak práve máte problémy s nádchou, varte si čaj z lipových kvetov a užívajte lipový sirup.

Sirup proti nachladnutiu

Potrebujete:

5 veľkých hrstí lipových kvetov, 1 l vody, 40 g kyseliny citrónovej, 1 kg kryštálového cukru

Postup:

Kvety rozložte na papier na pečenie a nechajte do druhého dňa postáť, aby sa zbavili hmyzu. Potom ich zbavte stoniek, zalejte vriacou vodou s kyselinou citrónovou a nechajte dva dni stáť na tmavom chladnom mieste. Preceďte, z kvetov vytlačte zvyšnú tekutinu a uvarte ju s cukrom. Dajte do čistých pohárov, uzavrite a na chvíľu obráťte hore dnom. Skladujete v chlade. Užívajte po lyžičkách v čase choroby, na jeseň a v zime ako prevenciu.

Ruža

Ružové lupene, samozrejme, chemicky neošetrené, sú ideálne na výrobu domácej pleťovej kozmetiky.

Ružový olej

Potrebujete:

2 hrste ružových lupeňov, 100 % olej lisovaný za studena: olivový, mandľový, jojobový, pár kvapiek z prírodných ružových esenciálnych olejov

Postup: Nasušte ružové lupienky, dajte do nádoby, zalejte kvalitným olejom, aby neprečnievali, a uzavrite. Nechajte postáť aspoň štyri týždne. Každý deň potraste. Obsah preceďte cez sitko a gázu do čistej sklenenej fľašky. Uchovávajte v chlade.

Ružová voda

Potrebujete:

2 plné hrste čerstvých alebo sušených okvetných lístkov, 500 ml vody

Postup:

Do vriacej vody nasypete ružové lupienky a pomaly varte niekoľko minút. Odstavte a nechajte zakryté vychladnúť. Preceďte cez filter a vyžmýkajte lupienky. Uchovávajte v chladničke maximálne 14 dní.

Čistiace pleťové mlieko

Potrebujete:

1 lyžica ružovej vody, 2 lyžice sladkej smotany, 2 lyžice medu

Postup:

Všetky prísady premiešajte a skladujte v chladničke. Používajte na čistenie pokožky, potom opláchnite ružovou vodou a naneste ružový olej.

Klinček

Klinčekový olej podporuje hojenie rán, znižuje citlivosť zraneného miesta, zmierňuje svrbenie a regeneruje pokožku. Zaberá na kožné infekcie, bradavice, tráviace problémy, proti vracaniu a pôsobí aj ako repelent.

Klinčeková tinktúra

Potrebujete:

10 g klinčekov, polovicu škoricovej tyčinky, 0,5 l liehu alebo Alpy

Postup:

Lúhujte korenie v alkohole dva týždne, potom sceďte a uchovajte v tmavej uzatvorenej fľaške.

Klinčekový olej

Potrebujete:

10 g klinčekov, 100 ml panenského oleja – slnečnicového, olivového, kokosového...

Postup:

Pomletý klinček dajte do misky, pridajte olej a zahrievajte vo vodnom kúpeli. Keď dosiahne bod varu, odstavíte a nechajte 7 dní macerovať, potom sceďte.

Mango

Posilňuje imunitu, odbúrava tuky a spomaľuje starnutie. A ešte vás zbaví akné, rozžiari pleť, vlasy zbavuje lupín a dodá im lesk.

Maska na zjemnenie pokožky

Roztlačte dužinu vidličkou, naneste na tvár. Po 15 minútach umyte.

Maska na upchané póry

Zmiešajte dužinu s tvarohom, aplikujte a po 10 minútach zmyte.

Maska na vlasy

Zmiešajte dužinu s lyžicou bieleho jogurtu a dvoma žĺtkami. Nechajte pôsobiť 30 minút.

Gáfrovník

Určite poznáte tigriu, alebo aj vietnamskú, masť, skvelú na dýchacie problémy. Jej podstatou je silica z gáfrovníka a dá sa vyrobiť aj doma.

Domáca tigria masť

Potrebujete:

80 g kokosového oleja, 40 g včelieho vosku, 15 kvapiek esenciálneho gáfrového oleja, 15 kvapiek esenciálneho mätového oleja, 28 kvapiek esenciálneho oleja kajeput a 28 kvapiek klinčekového oleja, ktorý by astmatici mali nahradiť harmančekovým

Postup:

Vosk a olej rozpustite na miernom ohni, počas chladnutia vmiešajte oleje a dajte do nádoby. Nechajte stuhnúť v chladničke. Ak je mastička riedka, pridajte ešte trochu vosku, ak hustá, trochu kokosového oleja.

