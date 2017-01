Zabudnite na sirup z lekárne: Proti kašľu bojujte prírodným zo 6 surovín!

Aj vás už stihla navštíviť chrípka? Ak bojujte s prechladnutím, nádchou a nepríjemným kašľom, zverte sa do rúk prírody. Jej sila je naozaj zázračná!

Choroba si proste nevyberá a premenlivé počasie žičí bacilom. Ak sa aj vy trápite s neutíchajúcim kašľom, zatočte s ním týmto prírodným sirupom.

Doma si ho pripravíte expresne rýchlo a pokojne ho môžete naordinovať aj vašim deťom.

Pripravte si:

125 ml vody

2 lyžičky citrónovej šťavy

1 lyžičku medu

1 lyžičku cukru

½ lyžičky zázvoru

½ lyžičky cesnaku

Ako na to?

Do mixéra vložte všetky ingrediencie okrem vody a dôkladne rozmixujte na hustú kašu. Vylejte do rnca, pridajte vodu a varte. Zmes priveďte do varu a nechajte vychladnúť. Hotový sirup prelejte do uzatvárateľnej nádoby a skladujte v chladničke. Zázvor posilní váš oslabený imunitný systém, cesnak pôsobí antibakteriálne, med nahradí antiseptikum a citrón dodá telu vitamín C.

Dávkovanie:

Denne si dajte 2-3 kvapky sirupu pred jedlom.

3 zaručené domáce spôsoby, ako sa zbaviť nádchy!