Zomrela slovenská legenda: Na pohreb sa najslávnejší kamaráti vykašľali, zachraňovali to Hargašová, Viršík a Chovanec

Napriek tomu, že publicita Fero Hora bol medzi známymi spevákmi a hudobníkmi ako ryba vo vode, na jeho pohrebe, ktorý sa dnes konal v Bratislavskom krematóriu, sa ani jeden neukázal. Pritom k nim patrili aj Pavol Hammel, Miro Žbirka či Peter Janda. Z prominentov sa na rozlúčke objavili len Julo Viršík, Paľo Chovanec a moderátorka Jarka Hargašová, ktorá ale po skončení rýchlo odišla.

Smútočnou miestnosťou však aj napriek tomu zneli srdcervúce vzlyky. Za milovaným otcom a dedkom budú smútiť najmä jeho syn Andrej s manželkou Mirkou a jeho malá vnučka Ninka. Rozlúčiť sa prišli aj jeho bývalí kolegovia z rádia Rock FM.

Čítajte viac Smrť si zobrala ďalšieho známeho umelca: Slovenskí herci sú zo straty zdrvení

Čítajte viac Smrť neprestala kosiť ani v novom roku: Zomrel herec známy aj slovenským divákom

Fero Hora do Bratislavy prišiel v roku 1969, nastúpil ako zvukár do Československej televízie. Potom bol niekoľko mesiacov zamestnaný v Opuse, v novembri 1970 nastúpil do hudobnej redakcie Čs. rozhlasu.

"V rozhlase som bol do konca roku 1981, potom som musel odísť, pretože som šíril západnú kultúru," zaspomínal si svojho času Hora. Zákaz účinkovania v médiách mal až do roku 1989. V tom období boli jeho hlavným zdrojom príjmov diskotéky. Robil ich po celom Československu, od Medzilaboriec až po Karlove Vary. V Piešťanoch sa za mixážnym pultom striedal s pražským dídžejom Jaromírom Tůmom.