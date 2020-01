Aký chlebík kupovať a v akom obale ho uchovávať, aby ostal mäkký a bez plesní?

Kupujete zásadne remeselný kváskový chlebík, alebo sa uspokojíte k klasickým pšenično-ražným chlebom z veľkej pekárne? Čo si o vašej voľbe myslí pekár? A ako chleba uskladniť, aby vydržal?

Niekto dáva chleba do utierky, niekto do dreveného chlebníka a niekto ho má radšej v mikroténovom vrecku. Je niektorý z týchto spôsobov lepší a chlebík udrží chrumkavý a mäkký dlhšie? Všetko má svoje za aj proti, ale niektoré metódy sú predsa len zdravšie a vhodnejšie.

Nemusíte šalieť za kváskom

Dosť dôležitý je už samotný výber chlebu v obchode. Starší pekári bez mučenia priznajú, že socialistické pekárne, ktoré "šlapali" 24 hodín denne, mali vyvinutý skvelý systém trosjtupňového kvasu a klasický chlieb, bežne označovaný ako rascový, bol mimoriadne kvalitný, chutný a mal dlhú výdrž. V súčasnosti už pekárne nepracujú bez prerušovania, preto aj udržiavanie kvásku nie je také jednoduché. Náhradou sa stal stabilizovaný kvas, ktorý sa kombinuje s droždím. Je bežný ako vo veľkých, tak v remeselných pekárňach. Podľa pekárov je však aj takýto chlebík úplne v poriadku a na používaní droždia nie je vôbec nič zlé.

Vyskúšali sme si za vás: Oplatí sa navštíviť kurz kváskovania?

Dobre upečený vydrží viac

Ak chcete, aby vám váš obľúbený chlieb dlhšie vydržal, mali by ste kupovať celý bochník, teda nie krájaný chlieb v igelitovom obale. Ak ho nemienite skonzumovať hneď, nedávajte ho ani do krájača v predajni. Už v obchode uprednostnite papierové vrecko pred mikroténovým. Dobre upečený chlebík vydrží dlhšie bez plesne. Spoznáte ho tak, že sa pri rozkrojení nedrobí a po zatlačení do striedky sa pružná striedka vráti do pôvodného tvaru. V opačnom prípade bol buď zle prepečený alebo zakyslený, čo sa prejaví tiež fádnou chuťou a vôňou. Oplatí sa preto nájsť si "svojho" výrobcu a obľúbený druh chlebíka. Tu pomôže len metóda pokusov a omylov, pretože výber je viac ako široký. Zmrazený dopekaný chlieb aj pečivo síce lákajú svojou vôňou, ale pri skladovaní začnú plesnivieť skôr ako čerstvé z pekárne.

Ako sa zbaviť pesticídov na ovocí a zelenine? Iba umyť nestačí!

Igelit a chladnička sú tabu

Najhorším nápadom je uchovávať chlebík v igelitovom uzavretom obale. Veľmi rýchlo sa stane "gumený", utrpí chuť aj konzistencia. Okrem toho ide o skvelú mikroklímu pre tvorbu plesne. Hoci ju hneď nevidíte, tvoriť sa začne už za pár hodín. Ďalší zlý nápad je odkladať chlieb do chladničky. Pri teplote 0 až 10 stupňov prebieha v chlebíku viacero fyzikálno-chemických procesov, ktoré spôsobia jeho rýchle tvrdnutie. Netýka sa to, samozrejme, zmrazenia. V mrazničke môžete mať zabalený bochník pri teplote pod -18 stupňov aj niekoľko mesiacov.

RECEPT: Írsky chlebík bez droždia či kvásku si ľahko pripravíte aj doma

Utierku treba často prať

Pekári radia čerstvý chleba zabaliť do utierky alebo plátna či pláteného vrecka, ktoré dokážu absorbovať uvoľňujúcu sa vlhkosť. Po 3 dňoch ich vymeňte a vyperte. Takto zabalený chlebík treba dať do chlebníka alebo iného nepriedušného obalu a skladovať pri bežnej izbovej teplote 20 až 25 stupňov. Táto teplota je optimálna proti rýchlemu stvrdnutiu a splesniveniu chlebu. Len v samotnej utierke bochník či pečivo dosť rýchlo stvrdnú. Na trhu sa dajú zohnať aj špeciálne dvojvrstvové vrecká, ktoré majú hornú vrstvu z plátna a vnútornú pokrytú polyuretanom, ktorý bráni vysychaniu ale aj tvorbe plesní. Kvalitný chleba v nich vydrží až týždeň.

Veľa ďalších zaujímavých článkov nájdete v januárovom Zdraví. Práve v predaji.