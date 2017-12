Americký herec Anthony Hopkins: Vieme, prečo má dôvod na dve veľké oslavy!

Pôvodom anglického herca miluje celý svet, a to hlavne aj preto, že dokázal vždy dokonale stvárniť každú jednu úlohu. Samozrejme, najlepšie mu išli úlohy psychopatov, do ktorých sa vedel vžiť úplne naplno. Bolo to až také dôveryhodné, že človek mal pri pozeraní filmu pocit, akoby Anthony vlastne nič nehral. Veď si len spomeňme na legendárnu úlohu Hannibala Lectera vo filme Mlčanie jahniat...

Čudák s ubolenou dušou

Tony, ako sa herec necháva oslovovať, nemal ako dieťa ustlané na ružiach, aj keď sa narodil vo výnimočný deň ako je Silvester. Bol veľmi introvertný a na úsmeve mu nepridával ani fakt, že jeho otec mal veľmi agresívnu až násilnícku povahu. Častokrát sa preto utiahol do seba samého a trávil čas zavretý v byte nad pekárňou, ktorá patrila jeho dedkovi.

Pravda v alkohole?!

Málokto vie, že známy herec je dyslektikom a vždy mal ťažkú povahu, s ktorou vychádzal len málokto. Útechu preto hľadal na dne pohárika a túto „šnúru“ ťahal dlhých pätnásť rokov. Počas svojho alkoholizmu prechádzal rôznymi fázami a neminuli ho depresie, halucinácie či pocity smútku. Samozrejme útechy hľadal aj vo viacerých ženských náručiach, no skutočné šťastie zrejme nenašiel ani vo svojej osemdesiatke. Dokopy sa oženil trikrát a z prvého manželstva má dcéru Abigail.

Herec aktuálne žije v Kalifornii, pretože vždy bolo jeho snom žiť radšej v Amerike, ako v rodnom Anglicku. To, mu samozrejme jeho krajania nevedia dodnes zabudnúť...

