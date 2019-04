Blesková langoše zvládne každý: Nepotrebujete na ne kvasnice ani kuchynskú váhu

Langoše miluje každý, ich príprava je však zložitá. Nie však podľa tohto receptu. Vystačíte si s jogurtovým téglikom.

Langoše z téglika

Dajte do misy 1 biely jogurt. pridajte 2 tégliky hladkej múky s čajovou lyžičkou prášku do pečiva, soľ a 1 téglik strúhaného eidamu. vypracujte cesto. Spravte z neho valec a rozdeľte na 5 častí. Z každej časti vytvarujte placku a dajte na ňu štedrý hrsť ďalšieho strúhaného syra. Zabaľte do cesta a vyvaľkajte. Langoše vyprážajte vo veľkej dávke horúceho oleja či masti. Dajte odkvapkať na papierový obrúsok a potrite cesnakovou šťavou. na vrch môžete dať smotanu, syr alebo kečup.