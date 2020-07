Zrelý banán s bodkami: Je nebezpečné papať toto pehavé ovocie?

07.07.2020

J2: Banán: Nebojte sa čiernych bodiek

Zrelý banán s hnedými škvrnami a čiernymi bodkami na šupke patrí do koša. Tiež vám to hovorievali? Najnovšie štúdie ukazujú pravý opak! Áno, čím je banán zrelší, má aj viac cukrov, z ktorých však nepriberiete, ak ich správne skombinujete (napríklad s iným ovocím a nie s tukmi), a navyše obsahuje látku TNF s krkolomným názvom – dôležité je to, že úspešne bojuje s rakovinou a abnormálnymi bunkami. Kliknite pre viac informácií do galérie.

