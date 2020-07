dnes

Najrýchlejší čerešňový džem bez chémie: Natrite ho deťom na palacinky!

Nemusíte ho variť hodiny a nemá v sebe štipku chémie. Je výborný na koláče, do plniek, gréckeho jogurtu na raňajky alebo len tak, na dobre opečenú hrianku. Pustite sa doň!

Kyslý čerešňový džem

1 POHÁR, PRÍPRAVA 15 MINÚT, VARENIE 15 MINÚT

Potrebujete:

2 šálky čerešní (umytých, odstopkovaných)

1 šálka trstinového cukru

šťava z citróna

1 lyžička vanilkovej pasty (alebo vanilkového cukru)

Postup:

Všetky suroviny dajte do menšieho hrnca a povarte 20-25 minút. Keď džem zhustne, odstavte ho a nechajte dobre vychladnúť. V chladničke vám vydrží dva týždne.

Prečo jesť čerešne?

Pomôžu vám, ak zhadzujete do plaviek alebo vás trápia bolesti. Po chutnej čerešňovej kúre omladnete, prestanú vás tiež bolieť kĺby (pôsobia proti artritíde), skvelo sa detoxikujete a áno, aj schudnete. Toto šťavnaté ovocie, za ktoré vďačíme Rimanom - do Európy ho priviezli z Ázie -, totiž dokáže zabrániť tukom, aby prenikli cez črevnú stenu. Samozrejme, najlepšie urobíte, keď ich zjete rovno zo stromu, no niektoré vitamíny a minerály si čerešne zachovajú aj v božských koláčoch. A napríklad v omáčke ku kuraciemu mäsu, ktorá sa pripravuje bleskovo, je ich stále požehnane.

Ako to robia?

Povedali by ste, že až 80 percent z nich tvorí voda? Aj preto majú tak krásne napnutú „kožu“, pod ktorou skrývajú svoje sladké tajomstvo. Ak mu v najbližších týždňoch podľahnete opakovane, čerešne na revanš vypnú vašu pleť. Môže za to ich jedinečná kombinácia céčka, zinku a antokyánov, ktoré premieňajú stavebné jednotky našej pleti na kolagén.