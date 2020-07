dnes

Makové mlieko Mirky Luberdovej: Perfektné na dobrý spánok a zdravé kosti! (VIDEO)

„Moje jedlo nemusí byť super krásne. Oveľa viac mi záleží na tom, aby bolo plné vitamínov a deťom naozaj chutilo,“ hovorí modelka a bývalá vicemiss Mirka Luberdová. My sme jej však oponovali hneď, ako nás pozvala do svojej kuchyne a postavila sa za sporák. Všetky Mirkine dobroty vyzerajú predsa na zjedenie! No o tom, že sú aj extra zdravé, nemôžu byť žiadne pochybnosti. „Keď Riško pred rokmi vážne ochorel na leukémiu, pochopila som, že správna výživa je viac- -menej jediné, čím mu dokážem pomôcť. Ostatné bolo v rukách lekárov.“ Mladá mamička tak začala lúskať kuchárky, inšpirovala sa tiež blogmi, ktoré sa špecializujú na zdravé stravovanie, a jej domáce experimenty onedlho chutili rodine, priateľom, známym. Aj preto si nedávno založila vlastný blog, kde sa o svoje nápady rada delí.

Mäso nie, mlieko iba rastlinné

„Ak mäso, tak len sporadicky, z domáceho chovu. Nahrádzam ho fermentovanou sójou, inými strukovinami, obilninami a milujem jednu vychytávku z Česka – špeciálne upravené bielky ochutené hlivou, bylinkami, ktoré si viete pripraviť podobne ako napríklad fašírky.“ V Mirkinej kuchyni nenájdete biely cukor ani múku, mlieko (vyrába rastlinné) a úplne sa vyhýba konzervám.

Makové mlieko

Riško ho zbožňuje: „Po makovom mlieku sa dobre spí a je plné vápnika na kosti,“ prezrádza. Mamina mu ho varieva často (Izabelka si naň musí ešte chvíľu počkať). „Mak je fantastická surovina! Podporuje obranyschopnosť, pôsobí preventívne proti chrípke, prechladnutiu, rakovine aj migréne.“ Mirka sladí mlieko medom, ale aj rozmixovaným banánom či figami. Urobte si ho podľa nášho videa...

VIDEO: Makové mlieko podľa Mirky Luberdovej