Potraviny, ktoré sú na večeru zakázané: Týchto sa držte čo najďalej!

včera

Dobrá večerná výživa je dôležitá a pomáha telu obnoviť poškodené svalové tkanivo. Jesť správne potraviny na večeru, dodáva vášmu telu živiny, ktoré potrebuje hlavne po intenzívnom tréningu (pokiaľ ho večer robíte), aby ste sa ráno zobudili v lepšom stave. Jesť správne potraviny večer je dôležité, lebo vaše telo obnovuje poškodené svalové tkanivá z uplynulého dňa, zatiaľ čo vy spíte a práve vtedy potrebuje živiny.

Okrem procesu obnovy sa potrebujeme navečerať aj preto, že v najbližších 6-8 hodinách budete fungovať nalačno. Neexistuje žiadny iný čas počas dňa, kedy by sme vydržali tak dlho nejesť. Telo je zbavené kalórií, než idete spať najedzte sa, inak sa dostanete do katabolického stavu, ktorý by vás mohol stáť časť svalovej hmoty. Najlepšie možnosti nočného jedla sú potraviny, ktoré sa trávia pomaly. Kliknite do galérie pre viac tipov, čo jesť a čo nie...

Foto: Foody