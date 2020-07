3 skvelé improvizácie so ZVYŠKAMI jedál: Obed dnes, večera zajtra

včera

Stačí tak málo, aby ste zo zvyškov jedla vyčarovali chutné a úplne iné jedlo. Ušetríte aj v rámci finančného rozpočtu na potraviny a povedzme si, vyhadzovať jedlo nie je dobrý zvyk.

Tu je pár jednoduchých tipov:

Ľahká večera zo zvyškov morky

Ostalo vám dosť pečeného morčacieho mäsa a neviete, čo s ním? Vymiešajte vínny ocot s horčicou a pridajte na kúsky nakrájanú prerastenú slaninu, natrhané listy rímskeho šalátu a kúsky morčacieho mäsa. K tomu do chrumkava opečte plátky francúzskej bagety a ľahké a skvelé jedlo je na svete.

Ostali vám cestoviny?

Pridanie hotových omáčok z pohára je tým najjednoduchším spôsobom, ako využiť cestoviny, ktoré vám ostali z obedu. Ale na špagety je tu jednoduchý recept, ktorý chutí ako lasagne. V miske vymiešajte 1 vajce s 200 g ricotty a hotovou omáčkou Marinara. Uvarené špagety v mise zmiešajte s rozmrazeným špenátom poduseným na olivovom oleji a cesnaku. Ochuťte natrhanými lístkami bazalky, soľou, korením, oreganom a preložte do zapekacej nádoby. Zalejte omáčkou a posypte mozarellou. Zapekajte asi 30 minút pri teplote 180 ° C.

Ryža je super

Odhadnúť množstvo ryže sa vždy nepodarí. Uvarili ste jej príliš veľa a nemáte k nej už žiadne mäso? Ak ste ju príliš neosolili, môžete z nej pripraviť výborný puding. Určite vyčaríte úsmev na tvári tých, ktorí ho ochutnajú.

Zmiešajte ¼ šálky kakaového prášku s ½ šálky hnedého cukru a štipkou soli. Prilejte 80 ml mlieka a miešajte, pokiaľ nezmiznú hrudky. 3 vajcia vyšľahajte s ½ balíčkom vanilkového cukru a so so 150 ml mlieka. Pridajte ryžu a brusnice. Nalejte do zapekacích misiek, alebo do pekáča a pečte 35 až 45 minút. V strede by sa mal puding mierne hýbať pri potrasení. Vtedy je hotový. Podávajte ho teplý.