Sexuálne predstavy sú súčasťou ženskej fantázie. TOTO ale naozaj okorení náš vzťah?

Hladkaj mi päty!

Mnoho žien podľa sexuológov láka predstava, že sa im partner hrá s chodidlami. Môže ísť o ľahké dotýkanie sa, bozkávanie sa, či hladenie členkov a päty. Väčšina dám však od muža očakáva niečo iné...

Sex so ženou

Nemusíte byť bisexuálka ani homosexuálka, predstava sexu s inou ženou vraj zaskočí veľa slečien a dám. Vedci to zdôvodňujú tak, že ženy viac ako pohlavný styk potrebujú blízkosť iného tela, chvíľku na rozhovor a pohladenie. A do toho sa chlapom nechce.

Sex na netradičnom mieste

V spálni je to po rokoch rutina! Sexuálna terapeutka Vanessa Marinová radí ženám, aby si aj v sexe plnili svoje sny. Milovať sa môžeme na kuchynskej linke, na stole v obývačke, alebo v záhrade pod holým nebom. Okorení to vzťah a môžeme snívať o láskaní sa na ďalších netradičných miestach. Ženy vraj neznášajú sex v aute a v stane! No, ako ktoré...