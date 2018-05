Estetický zákrok kvôli džobu: Moderátorka sa dala napichať, aby mohla držať mikrofón!

Diváci módnej televízie sa môžu kochať novou tvárou v tíme sexi moderátoriek. Víťazka súťaže Face of Fashion TV, v ktorej každoročne hľadajú nové moderátorky, okrem džobu snov získala aj vylepšenie na klinike estetickej medicíny, za ktoré iné platia stovky eur!

Misska Veronika Vágnerová šokuje: Prezradila nám, bez čoho sa cíti nahá

Vylepšili ju

Dievča, ktorému sa splnil sen, je finalistka súťaže Miss Slovensko z roku 2016 a zároveň aj víťazka Miss Media Erika Bugárová. Vyštudovaná psychologička o tento post bojovala od septembra a po vyhlásení svojho mena ako víťazky sa priamo na móle rozplakala. Hneď v ten večer vhupla do pracovného víru, keď jej symbolicky odovzdala kamienkami vykladaný mikrofón televízie historicky prvá moderátorka pre Slovensko Denisa Mendrejová a Erika okamžite spovedala hostí na after party. Tešiť sa však môže aj z ďalšieho benefitu novej práce. Spolu s ňou totiž získala aj nové pery! „Chcem, aby sa dievčatá vylepšovali nielen z vnútornej a profesijnej stránky, ale aj z vizuálnej. Spolu s odborníkmi sme vyhodnotili, že Erike by veľmi pomohlo, keby mala väčšie pery. Najmä horná ju zbytočne robí prísnou a zväčšenie kyselinou hyalurónovou jej pomôže k milote v tvári. Vopred sme sa však dohodli, že to bude iba veľmi jemné a prirodzené,“ vysvetlila Gabriela Drobová, šéfka Fashion TV.

Ďalšia celebrita, ktorá priznala kozmetický zákrok! TÁTO známa kráska má za sebou lifting tváre

Žiadna kačka

Erika sa návrhu potešila. „Gabi mi ponúkla zákrok ako jeden z benefitov a ja som neváhala a využila ho. Získaním vysnívaného džobu sa mi teda splnila túžba mať krásne pery a sebavedomie pri úsmeve. Prirodzená krása je pre mňa veľmi dôležitá, ale rovnako som zástancom názoru, že pokiaľ je človek s niečím, čo mu príroda nenadelila, nespokojný, nie je hriechom jej trošku pomôcť. Riadim sa však heslom, že menej je viac a trvala som na tom, aby bol zákrok naozaj minimálny,“ vysvetlila Erika a priznala, čo ju najviac trápilo. „Pre mňa bolo veľmi nepríjemné usmievať sa na fotkách, keďže moja vrchná pera zrazu akoby zmizla a ten úsmev už nevyzeral pekne.“

Viete, že vaše telo si žiada kolagén? Poradíme vám aký si vybrať

O zväčšenie pier sa postarala lekárka Alena Pallová. „Pri Erike sme na zväčšenie a úpravu kontúr pier použili produkt, ktorý je špeciálne určený pre výplň pier a jemných vrások. Jedinečný pomer viskozity a elasticity je prispôsobený práve týmto tkanivám a zabezpečuje maximálne prirodzené výsledky a dlhotrvajúci účinok,“ vysvetlila MUDr. Alena Pallová. Erika sa po zákroku netajila spokojnosťou. „Vôbec to nebolelo a výsledok je už teraz výborný, teším sa, keď ustúpi opuch, na svoje nové pery.“

Zvodné pery ako budúca vojvodkyňa Meghan: TOTO jej pomáha k očarujúcemu úsmevu!

Muži chudnú

Nielen ženy pre získanie práce snov podstupujú vylepšenia. Kým ony sa podrobujú zákrokom na tvári, známi muži uberajú hmotnosť.

2004

Michal Hudák (48)

Keď dostal ponuku moderovať šou Dievč za milión, vrhol sa na odtučňovaciu cestu. Jeho zámer bol zhodiť sedem-osem kilogramov, ale podarilo sa mu dvanásť. Michal priznal, že to bola nekonečná drina, ktorá zahŕňala šesť dní do týždňa dvaapolhodinové ťažké tréningy v posilňovni.

Zuzana Plačková ide prsia zmenšovať, najväčšie vnady chcú TIETO ženy!

2017

Sväťo Malachovský (45)

Herec ešte počas účinkovania v seriáli Panelák disponoval mocnejšou postavou, no keď sa objavil ako moderátor šou Super Karaoke, divákom vyrazil dych. Schudnúť takmer tridsať kilogramov sa mu podarilo vďaka špeciálnej stravovacej kúre a ľahkým kardio cvičeniam.

Priebežne

Milan Junior Zimnýkoval (40)

Keď sa obľúbený rozhlasový moderátor presunul pred rokmi aj na televízne obrazovky, rozhodol sa popracovať na svojej nadváhe. Postupne vďaka obľúbenému behu, ale aj špeciálnej stravovacej kúre schudol tridsať kíl, no počas rokov sa nevyhol jojo efektu.

Nalíčte sa podľa aplikácie: Pozrite sa, ako môžete byť dokonale krásna aj bez zásahu plastického chirurga!

Dobrý TIP pre všetky ženy: Pleťové SOS podľa veku