Čarovné zvonku aj zvnútra: Staré mestské domy New Yorku dostali novú šancu

Niektoré majú viac ako storočnú tradíciu, staré drevené podlahy a schodištia, chutné vstupné bráničky a vysoké stropy. A ak máte v obľube viktoriánske obdobie, ešte stále je možné nájsť niektoré z nich úplne nedotknuté. Najlacnejší z nich sa na trhu pohybuje za cenu približne dva milióny dolárov. Hovorí sa, že nikdy nesúď knihu podľa obalu, všakže? Veľa dizajnérov sa do tohto typu domov zamilovali a aj keď exteriér domu pôsobí trošku ošúchane, jeho interiér poňali naozaj luxusne a moderne.

Do obývacích izieb priniesli sedacie súpravy vyrobené na zákazku, dizajnérske kúsky v podobe lámp alebo stolov a stolíkov, zrenovovali schodiská a veľké krby. To všetko rapídne dvíha ceny týchto domov a tomuto trendu prepadli aj hviezdy svetových mien ako Sarah Jessica Parker (ktorá v podobnom dome bývala aj v kultovom seriáli Sex v meste), Neil Patrick Harris so svojim partnerom a rozkošnými dvojičkami alebo Brooke Shields.

Skvelou výhodou týchto domov, ktoré sa nachádzajú doslova uprostred veľkomesta sú terasy a záhradky, ktoré ku každému z nich patria. A teda aj vo Veľkom jablku sa môžete cítiť príjemne a bezpečne.

