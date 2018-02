Malý zázrak: Dom postavili na základy pôvodného a v rovnakom objeme

Vzľadom k zlému stavu objektu sa architekti priklonili nie k rekonštrukcii, ale k výmene domu za nový. Pôvodný dom zbúrali a z úcty k nemu na rovnakom mieste a v rovnakom objeme vznikol nový. Oproti pôvodnému má jednoduchšiu konštrukciu a vnútornú priestor koncipovali viac otvorenejši. Náklady tak boli oveľa nižšie, ako prerobiť pôvodnú a tiež rýchlejšie hotové. Dnes priestranný a dômyselne riešený dom s výhľadmi na jazero poskytuje svojim majiteľom čisté línie, spojenie moderných prvkov a dreva, romantiku aj pohodlie.

Netradičné panely

Keďže dom je v lese, na vzdialenom mieste od civilizácie, náklady na dovoz materiálu aj pracovné sily by boli obrovské. Preto s cieľom minimalizovať ich, no zároveň postaviť kvalitnú stavbu, sa rozhodli pre prefabrikované drevené dielce, vytvorené strojom mimo staveniska. V počítači bol navrhnutý podrobný model každého panela, informácia bola následne zaslaná do frézovacieho stroja, ktorý každý panel zvlášť vyrobil. Tie presne do seba zapadajú a vytvárajú steny domu. Vďaka montáži do oceľovej konštrukcii bol plášť domu hotový za necelé dva dni.

Odkaz na tradíciu

Takmer všetky vnútorné steny ostali prirodzené, bez povrchovej úpravy. Jedine v kúpeľni vodou namáhané steny dostali keramický obklad a ostatné ošetrili bielym ale priehľadným náterom. Zaujímavý nápad bolo zavedenie kompletného elektrického systému, ktorý pridáva interiéru akýsi industriálny “šmrnc”. Po drevených stenách sú natiahnuté káble a to, čo by niekomu vadilo, pre iného vytvára krásny umelecký dojem.

Víkendový dom má svoje čaro a navyše sa nachádza v lese, pri jazere, kde večer môžete zaspávať v sprievode cvrlikania svrčkov a ráno sa prebrať jednou dĺžkou v jazere. Vedeli by ste si predstaviť dovolenku aj v takomto prostredí?

Autor: am/ipeknebyvanie.sk