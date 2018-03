Rekonštrukcia farmárskeho domu: Elegantné prepojenie starého a nového

Kameň a drevo

Exteriér starej katalánskej farmy neďaleko Barcelony zachovali architekti zo Zest Architecture v pôvodnom kamennom vzhľade, ktorý do okolia výborne zapadal. K nemu nakombinovali tmavšie dubové drevo na oknách a dverách. Dom sa totiž nachádza v národnom parku plnom korkového duba. Samotné okná vytvárajú zaujímavé detaily – sú prispôsobené horúcim katalánskym dňom a majú posuvné okenice, ktoré zabezpečujú vo vnútri príjemný chlad. Dajú sa zasunúť do steny, aby výhľad na krásne okolie nič nerušilo.

Dvojpodlažný dom je šikovne posadený do svahu, z jednej strany vidieť len jedno podlažie. Zaujímavé sú k nemu priľahlé dvory a terasy. Jedna nadväzuje na bazén a spolu s ním vytvára pokojný priestor na relax a odpočinok. Je z brazílskeho ipe, dreva, o ktoré sa netreba starať. Časom nadobudne sivú patinu, ktorá pôsobí prirodzene a decentne.

Dôraz na udržateľnosť

Pretože architekti v tomto projekte kládli dôraz na udržateľnosť budovy, bazén je prírodne filtrovaný pomocou vodných rastlín a štrku. Dom je pasívny a používa korkovú izoláciu z miestnych zdrojov. Izolácia je za panelmi z Claytecu, nemeckého materiálu, ktorý sa vyrobí zo slamy a ílu. Zároveň je izolácia prispôsobená tak, aby konštrukcia bola vzdušná a v zime udržovala teplotu v dome. Vykurovanie využíva geotermálnu energiu. Časom pribudnú solárne panely a malý veterný mlyn, ktoré by mali poskytovať elektrickú energiu.

Súhra starého s novým

V interiéri, v každej miestnosti vidieť prepojenie starého nábytku a starej konštrukcie s novotou a modernými prvkami. Architekti zachovali pôvodné drevené trámy a priestorom prechádza jednoduchosť a čistota. Nenájdete tu žiadne prehnané dekorácie. Medzi moderným nábytkom sa objavujú aj odvážnejšie kúsky a kúsky od renomovaných dizajnérov. V interiéri sa nedá nevšimnúť si všadeprítomný betón, ktorý však nepôsobí chladne vďaka dreveným prvkom a originálnemu nábytku. Ten zasa v čistom priestore dokáže vyniknúť. Útulnosť zabezpečujú výrazné farby a tiež rôznorodé hrejivé osvetlenie.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk