Na návšteve v Bulharsku: Byt dokonalý v každom detaile!

Dimitar a Veneta sa po pár rokoch života a práce v Londýne rozhodli vrátiť domov, do rodnej Sofie, a zhmotniť svoj sen o vlastnom bývaní. Tu natrafili na neveľký, ale zaujímavý podkrovný priestor v novopostavenom bytovom dome a začali experimentovať – s priestorom, farbami, textúrami, povrchmi. Výsledkom dvojročnej rekonštrukcie, navrhovania nábytku a dôsledného prístupu k detailom je transformácia malého podkrovného priestoru na nádherný loftový byt plný prekvapení a veľkých nápadov.

Prečítajte si aj o byte v Londýne s pútavými farebnými akcentmi

Betónový akcent

Podkrovný priestor nie je veľký, ale Dimitar a Veneta ho usporiadali a premenili na to, čo potrebovali, a dôvtipne v ňom vytvorili menšie intímnejšie zóny. V jeho centre púta pozornosť masívna sivá kocka. Je posadená na vrchole výťahovej šachty, kopíruje jej steny. Na jej stavbu dal Dimitar vyrobiť na mieru špeciálne betónové panely. V útrobách kocky je kúpeľňa a jej centrálna stena v obývacom priestore poslúžila na vytvorenie pôsobivej knižnice, ktorá zdobí jedálensko-obývací priestor. V rohu za ňou vznikol pracovný kútik, z druhej strany sú rebríkové schody do spálne na medziposchodí a ďalšia spálňa je za kockou vedľa kuchyne. Tónovaný betón v interiéri dopĺňajú tehly, drevo a kov podané bez servítky, nasurovo. Tlmené odtiene týchto materiálov vnášajú do bytu útulnú atmosféru.

Zmysel pre detail

Zariadenie bytu je krehká rovnováha sofistikovaných moderných a starožitných kúskov doplnených priemyselnou oceľou. Za zmienku stojí šatník, ktorý bol navrhnutý tak, aby pripomínal staré cestovné kufre. Zároveň skrýva zapustenú vaňu, ktorá je súčasťou hosťovskej spálne na medziposchodí. Techniky používané pri výrobe šatníka inšpirovali mladú dvojicu na štart novej nábytkovej značky. Jedna miestnosť však jemne vybočuje z celkového konceptu. Kuchyňa. Vzhľadom na jej odľahlosť od veľkých francúzskych okien má biele steny, aby menší priestor opticky prehĺbili a presvetlili.

Práca na našom bývaní nám poskytla oveľa viac voľnosti, kreativity, experimentovania a potešenia. Navrhli sme si nábytok, vyberali si materiály nám blízke. Najlepší kúsok nášho bytu je tmavá betónová kocka s kúpeľňou, ale aj vaňa na zvýšenej úrovni. To je naše obľúbené miesto na relax.

Dimitar Karanikolov

Veneta Nikolova

autori interiéru

www.dimitarkaranikolov.com

Foto: Dimitar Karanikolov, Georgi Petev, Minko Minev

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ