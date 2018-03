Na návšteve domčeka s úžasnou atmosférou: Tradícia pretkaná tvorivosťou!

Domáci, pôvodne bývajúci vo veľkomeste, si vytvárali pozitívny vzťah k prostrediu na myjavských kopaniciach už od roku 1990. Najprv si tu kúpili starší domček, ktorý využívali ako chalupu, a postupne sa do tohto kraja zamilovali natoľko, že sa sem presťahovali natrvalo. Doslova vlastnoručne tu vytvorili príjemnú usadlosť, kde sa v harmonickom súzvuku dopĺňajú tradičné a novodobé prvky.

Čím sa líši?

Sympatické tradičné domčeky a romantické prírodné prostredie sme na prvý pohľad brali ako jeden samozrejmý autentický celok. Až po prechádzke usadlosťou sme objavovali ďalšie a ďalšie atypické detaily, na ktorých bola znateľná jednotná pečať tvorivej práce majiteľa. Prekvapilo nás, že takmer každú drobnosť, od originálnej vizitky na bráne cez exteriérový nábytok, rôzne konštrukčné a technologické riešenia až po unikátnu vírivku v záhrade si majiteľ nielen vymyslel, ale aj zhotovil sám.

V pôvodnom duchu

Prístup tvorcu vychádzal z filozofie rekonštruovať historické objekty s rešpektom k pôvodnému tvarosloviu, s proporčným vzťahom aj k použitému materiálu. Prízemie ponechal v tradičnom duchu, v podkroví aplikoval novodobé prvky.

„Ľudia, ktorí tu voľakedy žili, nemali vzdelanie, poznatky zo sveta, ale za desaťročia generácií mali odpozorované prirodzené veci, ktorými sa riadili. Vedeli, ako otočiť dom vzhľadom na slnko, aké zvoliť proporcie, veľkosti miestností a ich funkčné vzťahy, čo chýba mnohým novodobým stavbám,“ konštatuje Roman Adamek, autor a realizátor v jednom.

„Skrátka, architektúrou nie je dobré bojovať proti prostrediu, ale využiť v jej prospech daný terén a priestor.“ Pred návrhmi si urobili podrobnú analýzu farebnosti fasády a tvaroslovia typického pre tento región. Keďže mnohé prvky na dome už neboli zachované, fasáde prinavrátil charakteristické prvky, ako šambrány či zvýraznené nárožia, sivú, bielu a svetlomodrú farebnosť.

Podriadený prostrediu

Kým prízemnú časť domu majiteľ zrekonštruoval v pôvodnom duchu, podkrovie prispôsobil súčasným potrebám. Objekt rozdelil na dve samostatné časti opticky aj fyzicky. Vstup do podkrovia zhotovil z druhej strany domu vo forme veľkorysého preskleného vikiera, pričom využil zasadenie domu do svahu. Vikier navrhol s úctou k prírodnému prostrediu – prístupovým schodiskom sa ohľaduplne vyhol oskoruši, podľa slov domáceho pána, najvzácnejšiemu stromu karpatského oblúka.

Nezameniteľný rukopis

Len pozorné oko objaví autorov charakteristický výtvarný rukopis na takzvanom infosystéme alebo vtipných piktogramoch roztrúsených po celej usadlosti. V rámci tejto koncepcie vymyslel typický znak pre usadlosť – lipový list v štylizovanej grafickej skratke – a nenápadne ho zakomponoval v kovanej, vyrezanej či pieskovanej forme na úchytkách, dlažbe, pohároch i koreničkách.

Wellness z maštale

Nižšie situovaná stavba pôvodne slúžila hospodárskym zvieratám. Dnes sa tu nachádza príjemné relaxačné miesto s vnútorným bazénom, hygienickým zázemím, posilňovňou a, ako domáci vravia, s hodovňou. Majitelia tu zachovali kamenné murivo bývalej maštale. Vstup do objektu je osovo zosúladený s priehľadom cez bazén až po vlastnoručne vyhotovenú vonkajšiu vírivku, ktorú jej autor nazval Čertov hrniec. Po celom areáli sú rozmiestnené originálne záhradné sedenia, prevažne z čiernej pozinkovanej ocele.

„Komerčne prístupný nábytok, ktorý vydrží po celý rok v exteriéri, mi nevyhovoval buď výtvarným spracovaním, alebo cenou. Tak som si vyrobil vlastný. V konečnom dôsledku nebol lacnejší, ale náš. Ako vraví syn: Prečo by sme si vec lacno kúpili, keď si ju môžeme draho vyrobiť?“ smeje sa spokojný tvorca.

Čo naši predkovia so zmyslom pre krásu v minulosti vytvorili, to som ja s rodinou v úcte a pokore obnovil s nádejou, že poslúžim nasledujúcim generáciám.

Roman Adamek

autor a realizátor

ww.kemada.sk

www.ailit.sk

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Inéz BÚCI