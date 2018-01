Ako u babičky: Rozprávkový dom plný tradícií v srdci prírody

Bol to zámer, aby to v nej pôsobilo ako u rozprávkovej babičky. Niekomu môže pripomínať prežité detstvo, letá plné dobrodružstiev a odretých kolien, okorenené vôňou buchiet a chlebov s bravčovou masťou a cibuľou. Inému zas pokojnú horskú idylu, kde si prepracovaná hlava dokáže dokonale oddýchnuť.

Zapadá do krajiny

Majitelia na pozemku v malej obci zatúžili po tradičnom a útulnom bývaní, ktoré by slúžilo predovšetkým na relax. Podľa nich chalupa ako taká musí vhodne zapadnúť do krajiny a nie z nej vyčnievať. Aj preto na lúke pod lesom siahli práve po drevenici.

Do organizácie stavby a neskôr aj do zariaďovania interiéru sa asi pred tromi rokmi s vervou pustila predovšetkým domáca pani. Dnes na to spomína: „Dozerať na stavbu a neskôr i zariaďovanie, hľadať podlahy, nábytok, svietidlá a doplnky mi zabralo pomerne veľa času. Bolo to možné najmä vďaka manželovi, ktorý zhruba na rok takmer prevzal starostlivosť o naše dve deti, vtedy vo veku tri a šesť rokov.“

Stavebnú firmu, ktorá sa venuje stavbe dreveníc, im odporučili známi. Majitelia pokračujú: „Vzor pre našu chalupu sme našli v Krkonošiach. Bytového architekta sme nepotrebovali, všetko sme si navrhovali sami. Technické riešenia som konzultovala so stavebnou firmou a s mojím bratom, ktorý je z odboru. Veľa vecí sme si robili sami. Napríklad kúpacie jazierko a celú záhradu zvládli traja ľudia.“

Chalupa je pravá drevenica postavená z vysušeného smreka, s jedným murovaným múrom pri vstupe a plne zatepleným podkrovím. Z tehly sú ešte vnútorné priečky. Kde sú dlažby, nechýba podlahové kúrenie. Pec, na ktorej sa dá i spať, je umiestnená v hlavnej dennej miestnosti. Dokáže vykúriť celý dom vrátane podkrovia. Keď nie je v prevádzke, teplo zabezpečia liatinové radiátory na plyn.

So saunou

Chalupa je orientovaná na juhozápad. Raňajkuje sa na terase so slnkom z východu, večerať sa môže na priedomí, kde slnko pošteklí zo západu. Spomínaná terasa za domom, na ktorú sa vychádza veľkými dvojkrídlovými dverami z dennej časti, je zo strany opticky a fyzicky chránená časťou domu pripomínajúcou prístavbu. „Sem sme umiestnili saunu so zázemím,“ pokračuje pani domu. „Vchádza sa do nej z chalupy, no má i samostatný východ smerom von. Na schladenie sme vymysleli malé vonkajšie jazierko. Nakoniec sme ho však zväčšili na kúpacie s uzatvoreným okruhom a s čerpadlom. Objem vody je 64 kubických metrov a najväčšia hĺbka 1,90 metra.

Staré aj nové

„Nábytok sme začali hľadať už od začiatku výstavby. Niektoré kúsky sú renovované, pýchou sú tri skrine staré takmer dvesto rokov. Iné sú nové, ale tradične remeselne spracované ako za starých čias. Jednotlivé kúsky vrátane doplnkov sme nakupovali v rôznych častiach Česka, v starožitníctvach a v bazároch.“ Celá stavba trvala zhruba rok a pol vrátane zariadenia interiéru a záhradných úprav. „Všetkým, ktorí tu pracovali, patrí veľké ďakujem, pretože práca je vykonaná zo srdca, a to tu vnímame na každom kroku.“

Zariaďovanie interiérov je moja veľká vášeň. Niečo mám naštudované, niečo odžité a inšpirácie, tie sú všade okolo nás. S rodinou dosť cestujeme a to je nekonečný zdroj nápadov.

