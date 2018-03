Ako ušetriť priestor? Inšpirujte sa originálnym riešením podľa apartmánu v New Yorku

Priestor, priestor a zasa priestor. To je to, čo všetci k pohodlnému a komfortnému životu potrebujeme. Keďže je vo veľkomestách o obytný priestor naozaj núdza, treba byť vynaliezavý. Nápaditosť určite nechýbala pri návrhu riešenia v mestskom byte s vysokým stropom. Toto malé, ale originálne riešené apartmánové štúdio v East Village v New Yorku pomáhali majiteľom navrhnúť dizajnéri z JPDA. Ako základ pri návrhu si zvolili "boxový systém" pomocou ktorého "vyskladali" celý priestor s množstvom úložných komponentov. Realizácia tohto sofistikovane zvoleného, ale pritom jednoduchého riešenia priniesla výsledky v podobe vytvorenia efektívneho a originálneho bývania. Absenciu samostatných miestností v byte nahradili zákutia vytvorené prostredníctvom skriňových drevených priečok a samostatného, pracovn e nazvaného "cube" priestoru vystavanom vo voľnom priestore v podkroví nad bytom.

3D vizualizácia pri návrhu riešenia apartmánu s vysokou svetlou výškou. Každý navrhnutý detail v byte má svoj účel a využitie.

Riešenie bytu za pomoci boxového systému

Pomocou boxového systému sa podarilo vytvoriť priestor s množstvom efektívnych multi-funkčných prvkov, ktoré nielenže prispeli k zväčšeniu využívanej plochy bytu, ale aj pomohli vytvoriť praktický úložný priestor takmer na „každom centimetri“ tohto apartmánu.

Vďaka detailnému vypracovaniu a dôkladnému prevedeniu jednotlivých prvkov zariadenia vznikol originálny, ale aj vysoko funkčný a komfortný domov pre mladý americký pár.

Okrem neistoty a množstvu komplikovaného vybavovania pri realizácii spálňového "cube" priestoru v podkroví newyorského činžiaku, zvyšok priestoru dáva dokonalý zmysel a nevyvolával žiadne pochybnosti. Zariadenie celého bytu sa nesie vo svetlých tónoch dreva a použitých materiálov. Priestor tak získava na vzdušnosti a ľahkosti.

Pomocou nábytkových drevených dielcov vytvorili v časti bytu medziposchodie s praktickým schodiskom. Jednotlivé stupienky slúžia ako samostatné zásuvky na odkladanie šatstva.

Praktická a účelná kuchyňa s dostatkom pracovného priestoru. Keďže sa nachádza v priestore bez denného svetla, hlavnou úlohou pri navrhovaní bolo riešenie kuchynského osvetlenia.

3D zobrazenie využitia "boxového" systému pri návrhu riešenia apartmánu.

Nuž začať žiť v jednom z najväčších miest sveta nie je jednoduché. Takéto riešenie, ako našiel mladý pár určite nie je na zahodenie. A možno v ňom nájdete inšpiráciu pre vlastné bývanie.

Pozrite si zábery z dômyselne riešeného apartmánu aj v našej fotogalérii.

Autor: ms/ipeknebyvanie.sk