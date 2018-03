Dom na strome: Luxus na prenájom

Staviteľ sa rozhodol, že sa so svojím projektom podelí a urobil z neho hotel. O prenájom je skutočne záujem, rezervácie prichádzajú od turistov až z Austrálie. A že sa majú na čo tešiť, nie je pochýb.

Plazma aj vírivka

Zvonku možno nepadne do oka každému, ale z hľadiska vybavenia mu pokojne možno pripísať zopár hviezdičiek. Samozrejmosťou je tečúca voda, elektrina aj kanalizácia. V dome sa tiež nachádza kúpeľňa so sprchovým kútom, umývadlom a toaletou.



Umývadlo je vytesané do kameňa.

V komplet zariadenej kuchyni majú nájomcovia možnosť uvariť si jedlo na plynovej varnej doske. Príjemným bonusom je 60-palcový televízor a vírivka.

Stavba bez lešenia

Na stavbu Chris použil takmer výlučne naplavené drevo, ktoré našiel na neďalekej pláži a odrezky z obchodu so stavebninami. Tie doplnil kameňom. Zvláštnosťou je, že pri stavbe mu nepomáhalo lešenie, ale laná, po ktorých sa šplhal hore a dole. S projektom pritom začal len v marci a už v októbri bol dom hotový.

Do posledného detailu je vypracovaný aj interiér. Nábytok je vyrobený na mieru a svojím štýlom dokonale zapadá do domu. Doplnený je posteľnou bielizňou z egyptskej bavlny a kvalitnými uterákmi a županmi.



Staviteľ si dal záležať aj na interiéri.

Oporu našiel vo svojej manželke Michelle, s ktorou vychovávajú šesť detí. Tá mu pomohla aj pri výrobe postelí, skríň a stola z odpadového dreva. Nejde pritom o ich prvý projekt, na pozemku, kde stojí dom na strome už postavili dva zruby.

V rozhovore pre Daily Mail povedal: „Raz v noci sme s Michelle ostali v zrube. Posadil som sa do vane s pohárom vína a zistil som, že sa nudím. Potreboval som niečo robiť. Povedal som si, že postavím dom na strome v hornej časti záhrady a bolo to. Postavil som to od začiatku. Bolo to trochu ambiciózne a som rád, že je po všetkom. Takmer ma to zabilo.“

