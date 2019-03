Kochajte sa: Toto sú najkrajšie budovy na svete, neskutočné

Na pekné veci by sme sa mali pozerať často. Preto sa poďte pozrieť na najdizajnovejšie budovy sveta - na krásky zo železa a z betónu. Veci sa dajú tvoriť tak, aby boli účelné a aby boli aj krásne. Hoci sa tieto dva fenomény nevylučujú, ak ide o dizajn, niekedy sa krása a inovácia dávajú na piedestál. Odmenou je celosvetový obdiv, ako tomu je aj v prípade stavieb, ktoré ďaleko prerástli hranice účelnosti.

Ostatní práve čítajú: Prerábka kúpeľne: Chcete použiť mozaiku namiesto dlažby?

HARPA koncertná hala a konferenčné centrum

Pod stavbou z roku 2011 je podpísaný Henning Larsen. Pred tým ako postavili dom koncertného umenia v Reykjavíku, bolo toto miesto len súčasťou ospalého prístavu. No potom prišla hala, ktorá vyrazila ľuďom dych. Lákala na kaleidoskopickú fasádu z viacfarebného skla a samotný kryštalický koncept škrupiny bol vytvorený umelcom Olafurom Eliassonom. Nechýbajú ani LED pásy, ktoré celú stavbu zahaľujú podmanivým svetelným efektom.

Ostatní práve čítajú: Šetríme elektrinu: Udržte prúd pod kontrolou​

Záhrady v zálive

Krásna parabolická botanická záhrada v Marina Bay v Singapure. Zaujímavá je nielen z vonkajšej strany, ale aj obsahom. Je ukážkou toho, ako kombinácia skla a ocele môže priniesť niečo skutočne krásne. Dokonca v roku 2012 bola stavba na Festivale svetovej architektúry vyhlásená ako stavba roka.

Linked Hybrid

Peking týmto projektom ukázal, že aj veľkomesto môže byť dizajnovo zaujímavé. Ide o koncept spojenia až ôsmich samostatných budov. Predstavuje rezidenčné projekty, ktoré nepôsobia ako opustené vežiaky. Sú akýmsi ostrovom veľkomesta, ktorý je pekne zladený a obyvateľom pod jednou strechou ponúka od bývania, cez zábavu, nákupy až po škôlky prakticky všetko.

Ostatní práve čítajú: Poistenie domu a domácnosti: Viete, aký je v tom rozdiel?

The Shard

Najvyšší mrakodrap v západnej Európe je architektonicky skutočne impozantný. Zmenil síce panorámu Londýna, ale ide o fascinujúci osemuholník, ktorý dokázal do zaujímavého vzhľadu poňať kancelárie, byty, reštaurácie aj hotel a pôsobí ako vertikálna obec.

Perot Múzeum

Stojí v Dallase a skrýva artefakty prírody a vedy. Jeho vonkajší vzhľad má na svedomí Thom Mayne, ktorý je známy tým, že láme bariéry a tento jeho počin nie je výnimkou. Päťpodlažná kocka zlomená v jednom z rohov je zdobená na vonkajšej fasáde preskleným eskalátorom, ktorý návštevníkov vyvezie na vyššie poschodia.

Ostatní práve čítajú: Ako vybrať správny kôš na odpadky?​

Absolute World

Už názov projektu naznačuje, že v Toronte vzniklo niečo naozaj prelomové. Ide o mrakodrapy vysoké 50 a 56 poschodí. Teda mega ozruty, ktoré obvykle sedia do mestskej aglomerácie ako päsť na oko. Absolute World je však výnimkou. Inšpirovaný mongólskou architektúrou preniesol do tejto časti sveta budovy skrútené podľa vlastnej osi. Ponúkajú netradičný pohľad na to, ako môžu aj mrakodrapy vyzerať inak.

Musíte ich vidieť! Naša galéria je nimi natrieskaná.

Autor: Marcos