Otestujte sa: Máte vkus alebo zariaďujete len podľa toho, čo je momentálne módne?

Zabudnite na aktuálne trendy, tie sa menia každý rok. Nájdite si svoj vlastný osobitý štýl, pretože ten je večný, aby sme parafrázovali slávneho Yvesa Saint Laurenta. Platí to rovnako pre oblečenie ako aj pre zariadenie v byte. Ako však hľadať vlastný štýl v bývaní?

Nebude to zo dňa na deň. To, čo je pre vás charakteristické a čo vám najviac vyhovuje, sa bude kryštalizovať postupne a po krokoch. Rovnakým spôsobom môžete pekne postupne prispôsobovať alebo aj meniť miesta, kde trávite najviac svojho času.

Riaďte sa svojou náladou

Je mnoho štýlov, z ktorých môžete vyberať a iste vás oslovili hneď viaceré. Pri rozhodovaní zvážte, aké štýly alebo prvky vás oslovujú najviac. Sú to veselé a hravé farby či dizajny, ktoré vám vždy urobia náladu alebo naopak túžite mať vo svojom okolí pokoj bez akýchkoľvek rušivých výstredností?

Aký je váš životný štýl?

Skúste si na túto otázku úprimne odpovedať. Nie je totiž potrebné mať pred očami konkrétny štýl, ktorý by ste do svojho bývania chceli vniesť. Najprv sa sústreďte na svoj životný štýl a potreby, ktoré máte. Veselý extrovert má úplne iné potreby než rodina s troma malými deťmi a úplne inak si bude chcieť zariadiť domácnosť tichý introvert.

Rozdiel môže byť v množstve, štýle i funkčnosti nábytku, rovnako ako vo farebnosti. Ale pozor, to, že ste skôr introvert, neznamená, že do svojho bývania nemáte chuť zaradiť farby, zaujímavé textúry alebo si zariadiť obývačku v boho štýle. V každom prípade by však funkčnosť mala zodpovedať vášmu životnému štýlu, a to v priamej úmere.

Skúste experimentovať

Ste odvážny typ? Prinášajte pravidelne menšie i väčšie zmeny do svojho bývania. Raz za sezónu obmeňte doplnky, aj keby to malo znamenať len novú vonnú sviečku alebo výmenu obliečok na vankúšoch. Zmeny nemusia byť finančne náročné. Rovnakú službu vám spraví aj nové rozmiestnenie nábytku alebo obmena dispozície miestností v byte.

Kedy ho budem mať?

Kedy nájdete svoj osobný štýl? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak sa doma cítite šťastne a spokojne, dosiahli ste svoj cieľ. Časom opäť pocítite potrebu spraviť určité zmeny, pretože tak ako všetko ostatné, aj váš štýl sa postupom času mení.

Pozrite si v našej GALÉRII rôzne zariadené interiéry a možno zistíte skôr, ktorý štýl je pre vás ten pravý.

Autor: Agáta