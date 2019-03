Pozrite si architektúru, ktorá spôsobuje zimomriavky na koži: Len pre odvážnych!

Ak sa nebojíte jazdy výťahom, tak môžete zažiť výhľady a dobrodružstvá v tých najzaujímavejších prostrediach, aké si možno vymyslieť. Neuveriteľné výťahy možno nájsť nielen v najvyšších budovách sveta, ale aj na horských úbočiach alebo vodných nádržiach. Šialené? Možno trošku, rozhodne však poriadne adrenalínové!

Výťahy sú vlastne veľmi jednoduché zariadenia. Ľudí a veci presúvajú medzi dvoma bodmi, zvyčajne zdola nahor a naopak. Avšak nie všetky výťahy jazdia po kolmici. Ale pekne po poriadku. Aj taká jednoduchá vec ako výťah môže byť totiž turistickou atrakciou.

Samotné výťahy používa ľudstvo už viac než dvetisíc rokov, medzi prvými o nich písal už rímsky architekt Vitruvius, podľa ktorého prvý výťah zrejme skonštruoval slávny Archimedes asi okolo roku 236 pred naším letopočtom. Takže výťah rozhodne nepatrí medzi technické novinky. Zdá sa, že v minulosti výťahy ťahali ľudia ručne alebo do nich zapriahali zvieratá, samozrejme, éra výkonných motorov mala ešte nastať.

A tak si dal prvý moderný výťah skonštruovať až francúzsky kráľ Ľudovít XV. v roku 1743 a podobal sa na lietajúce kreslo. Na dnešné výťahy sa však rozhodne nechytal. Asi by sme Ľudovítových súčasníkov poriadne prekvapili, keby videli výťahy, ktoré prekonajú desiatky metrov za pár sekúnd a dokážu človeka vyniesť ponad mestá alebo hory.

Najzvláštnejšie výťahy

V berlínskom AquaDome si môžete dať jazdu výťahom, ktorý je umiestnený v obrovskom - 25 metrov vysokom cylindrickom akváriu. Je to jedna z atrakcií hotela Radisson Blue. Milión litrov vody a 1500 rýb tvoria perfektnú kulisu.

Pravé Las Vegas

To by nebolo Las Vegas, ak by sa nemohlo pochváliť unikátom aj v tejto oblasti. Hotel v tvare pyramídy s príznačným menom Luxor umožňuje svojim návštevníkom vystúpiť na vyhliadkovú plošinu vo výťahu, ktorý sa „kĺže" do výšok po šikmej hrane budovy.

Nič pre slabé povahy nie je ani jazda výťahom na Sky Tower na Novom Zélande. Predstavte si, že doslova visíte v kabíne na boku najvyššej budovy a v hĺbke pod vašimi nohami sa to hemží životom - ak vás pri pomyslení na priehľadnú podlahu výťahu mrazí, rozhodne tam nejazdite.

Ak ste sa však nezľakli, odporúčame aj cestu do Číny. Výťah „Stovky drakov" vás vynesie do výšky cez 300 metrov na vrch útesu, z ktorého majú všetci návštevníci neuveriteľné výhľady na jedinečné pieskovcové masívy.

Pre tých, ktorí chcú zažiť jazdu trochu iného razenia, je tu Ericsson Globe v Štokholme. Stojí tam najväčšia polguľová budova na svete s výškou 85 metrov a s priemerom 110 metrov. Na jej vonkajšej strane môžete absolvovať 20 minút trvajúcu jazdu okolo krivky budovy. Je to jeden z najzvláštnejších výťahov sveta s výhľadmi, aké inde nezažijete.

