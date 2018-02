Cnie sa vám za teplom? Tu je 10 najúžasnejších hotelových bazénov sveta!

Dnes vás trošku zahrejeme. Aj keď je už zima za dverami, sneh sa už tiež vkráda na vysoké hory a vy stále spomínate na letnú dovolenku? Nebojte sa, leto je tu o pár mesiacov opäť a dovtedy vás budeme udržiavať v horúcej nálade napríklad aj takýmito zaujímavosťami zo sveta. Pozrite sa napríklad na pár úžasných hotelových bazénov z celého sveta.

Tropický rezort Phum Baitang na Kambodžskom vidieku prináša svojim návštevníkom potešenie z dovolenky uprostred divokej prírody, neďaleko historického chrámu a ďalších zaujímavostí. Opustiť ho ale musí byť škoda, pretože okrem centrálneho, nekonečného bazéna o dĺžke 50 metrov sa tu nachádza ďalších 20 malých bezénikov pri každej súkromnej vilke z rákosia. Úžasné!

Luxus piatich hviezdičiek zažijú návštevníci tohto dovolenkového rezortu The Sanchaya v čarovnej Indonézii, konkrétne na ostrove Bintan, kde každá z dokopy devätnástich víl komplexu zahŕňa nekonečný bazén so slanou vodou s výhľadom na neskutočné Juhočínske more plus špeciálne bazény s plytkým dnom vhodné na slnenie sa na lehátkach.

Na okraji La Bastide de Gordes, francúzskeho zámočku zo 16. storočia v svetoznáme oblasti plnej levanduľových polí, Provance, leží bazén dlhý 30 metrov. Dokopy štyri samostatné bazény sa nachádzajú na vyvýšenej terase, ktorú hotel zreštauroval za takmer 22 miliónov dolárov a je z neho prístup do súkromných záhrad.

Aj India ukrýva svoje tajomstvá. Tento úžasný bazén v záhradách plných farebných, kvitnúcich kríkov sa nachádza v rezorte Oberoi Udavillas v hlavnom meste Rajastanu, Udajpur. Bezén lemuje jednu zo strán hotela v typickej pieskovej farbe a palácovými oblúkmi, no a priamo z neho je výhľad na úžasné jazero Pichola.

Ani nám blízke krajiny v prírodných krásach oproti luxusným slnečným hotelovým rezortom nezaostávajú. Príkladom je toho aj hotel Cambrian vo Švajčiarskom Adelbodene, kde je dôkaz toho, že nekonečný bazén nemusí byť len ozdobou rovníkovej krajiny. Je súčasťou kúpeľov a ponúka neskutočný výhľad na zasnežené vrcholky Álp.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk