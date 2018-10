Dizajn storočia: Tento dom na útese musíte vidieť, aj keby ste nechceli!

Ak vás fascinuje život v tzv. „cliff house“ - dome na útese, no život nad oceánom či morom je podľa vás až príliš riskantný a nebezpečný, predstavte si, že existujú aj domy na útesoch, ktoré nevisia nad oceánom. Takýto dom navrhli a postavili aj v Tenerife.

Trojpodlažné luxusné sídlo postavili len nedávno, pôvodný dom bol vo veľmi zlom stave, preto boli architekti nútení ho zbúrať úplne. Dom na útese sa rozprestiera na ploche 600 m² – takže miesta je tu naozaj dosť. Nezvyčajný tvar domu bol inšpirovaný tvarom útesu, na ktorom stojí.

Betón je in!

Ako hlavná zložka pri stavbe domu bol použitý betón. Architekti sa snažili zakomponovať hlavne prírodné materiály - pre dlhšiu životnosť domu. Tvary a línie domu sú čisté, priame a preexponované tak, aby toto impozantné sídlo vyzeralo moderne a jednoducho. Prevažná časť domu je presklená, výber okien bol teda tiež dôležitý. Okná od podlahy až po strop sú pri výhľade, aký má tento dom k dispozícii, samozrejmosťou.



Čisté, minimalistické, moderné

Interiér tohto domu je ladený prevažne do svetlých jemných a neutrálnych farieb a ako materiál je vo väčšine miestností použité drevo. Celý interiér pôsobí minimalisticky, no zároveň luxusne. Minimalistický dizajn je jedným z architektonických vrcholov 20. storočia. Úsporný, ale pritom stále príjemný.



Minimalizmus je očarujúci takmer v každom priestore. Menší počet či už nábytku alebo doplnkov dá krásne vyniknúť jedinečnej kráse každého kusu. Architekti pri navrhovaní interiéru museli myslieť aj na praktickú stránku, keďže v dome býva sedemčlenná rodina. Okrem dreva použili aj mramor, čo len podčiarkuje pompéznosť tohto sídla na útese.

Aj hostia sú vítaní

Spálne sú rozdelené medzi hlavný dom a prístavbu, ktorá sa môže využívať ako dom pre hostí. Členovia rodiny majú svoje izby v obytných priestoroch na prízemí hlavného domu.Obytné priestory v treťom poschodí boli navrhnuté ako "mužská jaskyňa". Na streche sa nachádza impozantná strešná záhrada.



Luxus nielen vnútri

Exteriér stavby je rovnako moderný a príťažlivý ako jeho vnútrajšok. Samozrejme, že nechýba bazén, s nezabudnuteľným výhľadom na rieku či luxusný hosťovský domček. Záhrada je tvorená predovšetkým trávnikom, ktorý môže rodina využiť na piknik či záhradné hry. Architekt navrhol aj záhradu v štýle podobnom domu, tá je moderná a minimalistická. Tento dom je jednoducho architektonický skvost.

Autor: Ľudmila