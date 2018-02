Dokonalá romantika v chalúpke so slamenou strechou zo 17. storočia

So všetkou cťou, ide o takpovediac starenku... Táto kamenná stavba bola totiž postavená na konci 17. storočia. Pôvodne mala dve spálne, ku ktorým neskôr pribudli ďalšie miestnosti, no a kedysi patrila k tamojšej mliekarni. „Zvonku pôsobí malá, no vo vnútri je prekvapivo priestranná a má presne to teplo, ktoré tak zbožňujeme,“ vyznáva sa z pocitov majiteľ chalupy.

Dom bol v dobrom technickom stave štrukturálne, no bol značne zanedbaný. Napriek tomu, majitelia sa nedali odradiť. Od samého začiatku boli totiž presvedčení., že ho dokážu premeniť na úžasné miesto s neopakovateľnou atmosférou.

Prečítajte si aj o úžasnom domčeku pod zemou inšpirovanom príbehom o Hobitovi

Na absolútnom vrchu zoznamu želaní bolo vytvoriť teplo vyžarujúci interiér s rustikálnym vzhľadom s tým, že kuchyňa by mala byť srdcom celého domova. Dôležité tiež pre nich bolo zachovať čo možno najviac z pôvodného vybavenia. "Chcel som ísť ruka v ruke s materiálmi, z ktorých je dom postavený a tiež sa zamerať na recykláciu,“ hovorí domáci pán.

Intenzívna renovácia chalúpky trvala približne tri mesiace. S pomocou interiérového dizajnéra dali majitelia dohromady finálnu podobu, ktorá je dokonalým obrazom štýlu, ktorý vo svojom dome chceli mať od začiatku. Šedá a neutrálne ladená paleta farieb evokuje pokoj, zároveň je nadčasová. Ozdravením prešla aj záhrada. Keď sa domáci presekali v húštine objavili krásne ružové kríky. Tie sú dnes jej ozdobou.

V domčeku sa spája staré s novým, čo má za následok perfektnú kombináciu. Stará budova má nízke stropy a očarujúce trámy, kým novšie časti sú presvetlené a majú akúsi modernejšiu atmosféru. "Je to naozaj báječné miesto. Tráviť tu čas je pre nás úžasným darom. Cornwalle je jedným z našich najobľúbenejších miest vôbec.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk