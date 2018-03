Dokonalosť sama! Luxusná vila s výhľadom na Indický oceán

Úžasné! Aj tak sa dá definovať miesto, na ktorom vyrástla táto rovnako úžasná vila. Miesto, kde stojí, sa totiž zvažuje dolu na pláž, teda domácim sa naskytá nepretržitý výhľad na Indický oceán.

Klienti od dizajnérskej spoločnosti SAOTA chceli vytvoriť jedinečné miesto, dovolenkový domov, ktorý by priamo a citlivo reagoval na prostredie, do ktorého je zasadený. „Investori túžili po relaxačnom, ale napriek tomu elegantnom dome, ktorý by rovnako dobre slúžil na zábavu veľkému počtu hostí, no zároveň, aby v ňom domáci mali pocit súkromia a komfortu," povedal riaditeľ a projektový vedúci Phillippe Fouché.

Dom bol teda koncipovaný ako jednoduchý box vznášajúci sa nad morskými vlnami. Vonkajší plášť stavby je dokončený s hrubou textúrou betónu, ktorá kontrastuje s hladkou plochou veľkých sklenených výplní. Pohľad z okna vytvára delikátny obraz v ráme.

Všetky obytné priestory sú ukryté na nižšej úrovni, pričom spálňa je o úroveň vyššie v „plávajúcom krídle“, ako inak, s výhľadom na oceán. Fascinujúci je rozhodne obrovský priestor zábavnej dennej časti, teda herňa a audiovizuálne centrum, jedáleň, posedenie na terase a bezpochyby aj moderná kuchyňa s obývačkou, ktorým dominuje masívny kamenný obklad na stene.

Všetky apartmány v dome majú svoj šatník a kúpeľňu a je z nich očarujúci výhľad na okolie. Drevené žalúzie poskytujú súkromie, zároveň chránia fasádu pred popoludňajším svetlom a západom slnka.

