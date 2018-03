Dom mnohých tvárí: Čo myslíte, koľko podlaží má tento naoko nízky dom v kopci nad mestom?

Architekti dom nazvali Ruckers Hill. Z pohľadu od kopca dom charakterizuje falcovaná plechová krytina zo zinku, ktorá sa dokonale prispôsobila zložitému tvarovaniu strechy architektúry zakomponovanej do svahu.

Smerom od ulice má rodinný dom jedno podlažie rešpektujúc miestne regulatívy. Postupne, ako klesá spolu s pozemkom, pribúdajú ďalšie podlažia. Zo strany dolnej ulice je až trojpodlažný. >>Presvedčte sa vo fotogalérii.<<

Lineárny koncept domu vychádzal z tvaru pozemku. Architekti chceli dosiahnuť aby sa do každej obytnej miestnosti dostalo denné svetlo a najmä aby čo najviac priestorov ponúkalo výhľad na mesto.

Vytvorili tu nádvorie so zeleňou, kde má rodina zabezpečené maximálne súkromie. Hlavný vstup je zasunutý hlbšie do dispozície, čím sa dostal takmer do stredu budovy. V prednej strane domu je nočná zóna so spálňami, kúpeľňami a šatníkmi s výhľadom do dvora a otvorená obytná hala s obývačkou, jedálňou a kuchyňou sa otvára na veľkú južnú terasu orientovanú na panoramatický výhľad na mesto.

Autor: inéz Búci