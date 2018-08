Dom na nároží: Provokuje vzhľadom, ale chráni súkromie majiteľov

Dom situovaný do nárožia dvoch ciest sa od nich a okolitej zástavby vymedzuje a uzatvára. Naopak zo strany záhrady je maximálne otvorený. Pôdorysný tvar písmena L s výraznejšou dlhšou časťou dovolil vzniknúť átriu s terasou, kam oči okoloidúcich nedovidia.

Dôkladná príprava

Rodina s dvomi deťmi kedysi bývala v klasickej radovej zástavbe, kde nechýbali záhrada, bazén či kozub. Pasovali sa však s nedostatkom úložných priestorov a postupne na nich doľahol aj pocit stiesnenosti. A tak zatúžili po veľkorysom a pohodlnom rodinnom dome. Zároveň im vyhovovala štvrť, kde žili, a nechceli sa s ňou rozlúčiť. Šťastie im prialo. Získali rohový svahovitý pozemok iba pol kilometra vzdušnou čiarou od dovtedajšej adresy, okolo ktorého roky prechádzali autom.

Vedeli i to, že chcú niečo výnimočné, prepracovanú a pokrokovú architektúru v podobe modernej stavby s atraktívnymi materiálmi a technológiami. Oslovený miestny architekt práve pracoval na veľkom projekte a nestíhal by sa im naplno venovať. Keď počul, že hľadajú niečo atypické, odporučil im progresívny architektonický ateliér OK Plan Architects pod vedením Luděka Rýznera. Veľká výhoda bola, že investori sa nemuseli ponáhľať, bývať mali kde. Príprave venovali rok a pol. Aj preto nie je dnes nič, čo by zmenili či urobili inak. Samotná realizácia trvala rok a štyri mesiace. Konštrukčne ide o kombináciu murovaných zvislých stien so železobetónovými stropmi. Na vonkajších múroch je umiestnený obklad s prevetrávanou medzerou.

Zahryznutý do svahu

Oddeliť dom od rušnej ulice, dopriať majiteľom maximum súkromia, dostatok denného svetla, ľahký prístup do záhrady, vytvoriť veľkorysú a otvorenú dennú časť, to boli hlavné požiadavky na architektov. Okrem toho sa museli popasovať s náročným svahovitým terénom. Výhoda bola, že dom mohli umiestniť na severnú časť pozemku, do spomínaného nárožia dvoch ulíc. Stavba je zarezaná do terénneho zlomu s výškovým rozdielom jedného poschodia. Zo strany cesty tak vznikol suterén so vstavanou garážou, technickým zázemím a saunou. Obytnú časť domu s preskleniami orientovali na juh a smerom do záhrady. Átrium s terasou zaisťuje intimitu zo strany ulice. Na plochej streche tróni nadstavba v tvare valca, pripomínajúca komín či kapitánsku kajutu zaoceánskeho parníka, v ktorej je umiestená pracovňa. Materiálovo a priestorovo je odsadená od vlastnej hmoty domu. Je vytvorená z ľahkej oceľovej konštrukcie, zatepleného polykarbonátu striebornej farby a rozmerných okien.

Čierna s oranžovou

Pôvodne architekt plánoval použiť na fasáde jeho obľúbené kopility – matné sklenené panely v kombinácii s čiernymi trespa doskami. sú to za tepla tvrdené a lisované živicové látky spevnené drevnými vláknami. Keď návrh predstavil majiteľom, boli z farieb v šoku. Avšak čierna, taká nezvyčajná pre rodinný dom, sa im nakoniec zapáčila. Namiesto farebne menej výrazných obkladov sa dohodli na odolnejšom variante, polykarbonáte. Ten je dostupný v množstve farieb. Optimistická oranžová pôsobí veselo a vyvažuje čiernu. Vďaka kontrastu je fasáda neprehliadnuteľná a má takmer až radikálny nádych.

Protipól vnútri

Dominancia exteriérových obkladov z fasády domu nenašla svoje pokračovanie vnútri. Práve naopak, interiér je ladený v tlmených tónoch prevažne hnedej, béžovej a bielej farby. Prirodzené vyznenie podčiarkuje masívna drevená podlaha. Šmrnc dodávajú dizajnové stoličky, svietidlá či tapety s výraznou štruktúrou. Za zmienku stojí, že architekt sa pýtal nielen na to, čo majitelia chcú, ale i na to, čo nechcú. Odpoveďou bol nadšený. Pani domáca nechcela ani jednu kachličku a škáry. V kuchyni a v hygienických miestnostiach ich nahradili olejové nátery kombinované s marockou štukou. Vnútorná dispozícia je prispôsobená životnému štýlu obyvateľov, ktorý je veľmi spoločenský.

Preto prízemiu dominuje priestranná denná časť. Nechýba v nej vstavaná kuchyňa s ostrovčekom, veľký jedálenský stôl, veľkorysá sedačka. Kozub, okolo ktorého sa dá sedieť, je situovaný v priestore a prirodzene ho člení. Architektonický šperk je stropné presvetlenie kuchynskej časti v tvare polmesiaca, ktoré prepája dennú zónu s pracovňou na streche. Na dennú časť nadväzuje dlhá chodba s detskými izbami, spálňou, herňou pre chlapcov a hygienickým zázemím. Každá izba je maximálne presvetlená a dá sa z nej vstúpiť do záhrady. Majitelia sú v atypicky poňatom dome spokojní. Vďaka ich osvietenému prístupu a odvahe architektov vznikla stavba, ktorá sa vymedzuje archetypu tradičného rodinného domu a posúva tak hranice bežného vnímania priestoru a krásy.

Luděk Rýzner a Jiří Vincenc

architekti www.okplan.cz

Náš prejav, kompozícia projektov a realizácie sa vyznačujú kompaktnosťou s minimálnym výberom rôznorodých materiálov a s veľkým dôrazom na detail. Nie je nutné vrstviť na seba kvalitné materiály, ktoré majú potenciál zastávať viac rovnocenných funkcií, ale my ich obmedzujeme iba na niektoré z nich, ako sú nosnosť, pohľadový dizajn, bezúdržbovosť či odolnosť proti oderu. V prekombinovanom svete je nutné očistiť veci, predmety, architektúru a dizajn až na holú podstatu. Takto obnažená konštrukcia pôsobí v plnom svojom rozsahu prirodzene a krásne.

Autor: Pekné Bývanie/Monika KRÁLOVÁ