Dom postavený na prenajatom pozemku: Sťahovať sa bude s majiteľom

Umožňuje to samotná konštrukcia stavby. Stručne povedané, ide o hotový prefabrikovaný modul s 95 % podielom dreva, ktorý sa na pozemok priviezie kamiónom a zloží sa pomocou žeriavu. Vhodný prístup k parcele je limit, ktorý treba zohľadniť pri jej výbere.

Ani betónové základy nie sú podmienka, domčeku stačia oceľové zemné skrutky. Aj tie sa dajú neskôr vybrať zo zeme a vziať so sebou. To boli dva podstatné argumenty pre majiteľa parcely, ktorému dokáže náš hostiteľ vrátiť po rokoch pozemok v pôvodnom stave.

Flexibilita

Možno si poviete, že je to zbytočne zložité a lepšie je hneď stavať na vlastnom. Majiteľ, mladý muž, vysvetľuje dôvody, prečo sa rozhodol práve takto: „Býval som v prenajatom byte v novostavbe s rozlohou 105 m2 , kde sa nájom pohyboval okolo 700 eur mesačne. Hľadal som si vlastné bývanie. Ceny nových jednotiek sa mi zdali privysoké a investovať do staršieho panelákového bytu ma vôbec nelákalo.Na jednej z výstav o bývaní som objavil Freedomček, ktorý sa mi zapáčil natoľko, že som začal hľadať pozemok. Pred dvoma rokmi v auguste som natrafil na správny inzerát a záhradu neďaleko od centra mám v dlhodobom prenájme. V decembri toho istého roku som sa sťahoval. Úžitková plocha 38 m2 je síce výrazne menšia, ako som bol zvyknutý, stiesnene sa tu ale necítim. Veľká presklená plocha s výhľadom do záhrady mi to vynahrádza. Hotový domček ma vyšiel približne na 60 000 eur, čo splácam na hypotéku. Splátky spolu s nájmom pozemku stoja asi 600 eur mesačne, čo je menej, ako som platil predtým.“

Dôležitá je pre investora i flexibilita Freedomčeka. Neskôr ho môže zväčšiť dokúpením ďalšieho modulu, nechať odviesť inam a využívať na bývanie či rekreáciu, alebo ho predať. Do budúcna nie je limitovaný lokalitou. Hoci, celá doprava, samozrejme, v závislosti od vzdialenosti, môže vyjsť aj na tri- až štyritisíc eur.

Iba štyri hodiny

„Stavebné povolenie som vybavoval štandardne,“ spomína majiteľ. „Bolo to však jednoduchšie, pretože išlo o hotový certifikovaný produkt s kompletnou projektovou dokumentáciou. Iba som dal vyhotoviť situačný plán umiestnenia objektu s nákresom prípojok.“

Počas troch mesiacov, čo je dodacia lehota, nechal umiestniť zemné skrutky, pripraviť prívod vody a elektriny, postaviť domácu čistiareň vody a žumpu. Zo zadnej strany budúcej stavby bolo potrebné vyhĺbiť montážnu jamu. Žeriav domček zložil presne na skrutky, technik pozapájal do sietí, zaizoloval a nakoniec sa jama zahrnula zeminou. Trvalo to asi štyri hodiny a stavba bola hneď pripravená na užívanie. Drevené eurookná s tepelno-izolačným dvojsklom, bezpečnostné dvere, maľovka, položená dubová podlaha a hotový hygienický kútik vrátane obkladov boli totiž súčasťou dodávky.

Orientovaný na sever

Vzhľadom na šesťprúdovú frekventovanú cestu prakticky hneď vedľa pozemka orien- toval investor stavbu dominantným presklením na sever. Zriekol sa tak pasívnych solárnych ziskov počas zimy. „Nič to,“ hodnotí po viac ako roku užívania.

„Je tu príjemná teplota počas celého roka. V zime som dokonca infračervený panel s výkonom 1 000 W v dennej časti ani nepúšťal naplno. Severná orientácia sa ukázala ako výhoda v lete, keď sa interiér príliš neprehrieval.“

Okrem spomínaného infračerveného panelu tu nájdete už len jeden elektrický radiátor v kúpeľni, spálňa ostala bez kúrenia. Akustická pohoda, okrem orientácie, je daná i použitými materiálmi s vyššou objemovou hmotnosťou, ako sú sadrovláknitá doska a drevovláknitá izolácia. Investor svoje rozhodnutie neľutuje. Namiesto predraženého bytu v novostavbe si užíva pohodlie domčeka s terasou a záhradou, pričom jeho veľkosť či lokalita nemusia byť vôbec konečné.

Z čoho je?

Nosný skelet je vyrobený zo sušeného lepeného konštrukčného dreva KVH a BSH. Spoje sú čapované technológiou podľa švajčiarskeho patentu s minimom kovového spojovacieho materiálu. Základný plošný konštrukčný materiál sú sadrovláknité dosky, ktoré zaručujú difúznu otvorenosť obvodových stien a požiarnu odolnosť.

Ako izolant slúžia drevovláknité dosky. K vyrovnanej teplote v interiéri prispieva dvanásťhodinový teplotný fázový posun. Použité materiály neobsahujú formaldehydy, organické rozpúštadlá, ftaláty a styrény.

Autor: Pekné Bývanie/Monika KRÁLOVÁ