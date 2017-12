Domček v horách: Poďte s nami na návštevu pôsobivého bývania na 35 m2!

Keď sa architektka Eliška Turanská vrátila na Slovensko po desaťročnom pracovnom pobyte v Aténach, chcela sa s novými skúsenosťami venovať ekologickej architektúre. Aby mohla odštartovať novú životnú etapu, potrebovala si najskôr vytvoriť nový domov a miesto na prácu. Preto sa rozhodla spojiť príjemné s užitočným a postaviť si s limitovaným rozpočtom aspoň malý domček s použitím prírodných materiálov bez kompromisov.

So stavbou by tak získala vlastné vzácne skúsenosti, ktoré chcela zúročiť pri svojej ďalšej tvorbe. Ostala už len otázka, kde ho postaví. Riešenie priniesla kamarátka, ktorá Eliške ponúkla možnosť prístavby k jej drevenici v Starých Horách. Bola to skutočne výzva – vytvoriť si bývanie aj s ateliérom na mieste bývalej drevárne.

Výhoda v nevýhode

Voľba konštrukcie bola jednoznačná, drevostavba z prírodných materiálov. Nechýbala konopná izolácia, slamené panely a zo strany interiéru zdravá hlinená omietka. Na piatich miestach Eliška zabudovala pod omietku vykurovaciu infrafóliu ktorá sa v zimnom období zapína automaticky podľa termostatu, keď sa nekúri v piecke a teplota klesne pod nastavenú hodnotu. Keďže ide o prístavbu, orientáciu na svetové strany si vyberať nemohla.

Domček je oknami otočený najmä na západ a sever, preto hlavnou podmienkou boli čo najväčšie presklené plochy. A to nielen kvôli presvetleniu a pocitu väčšej vzdušnosti v malom interiéri, ale aj krásnym výhľadom do prírody.

Na druhej strane, počas letného obdobia sa interiér vďaka prírodným izolačným materiálom, vysokým stromom a horám okolo vôbec neprehrieva, a teda nevyžaduje žiadne tienenie. Výhodou je dokonca aj severne orientované okno v ateliéri, ktoré prináša dovnútra skôr difúzne svetlo bez ostrých kontrastov.

Vyskladaný originál

Aby sa do interiéru zmestili všetky bežné funkcie domácnosti, Eliška ho ponechala otvorený, s jediným oddelením kúpeľne posuvnými dverami, ktoré nezaberajú žiaden manipulačný priestor. Na ich výrobu použila bývalé klasické dvere z vedľajšej drevenice. Na prízemí sa nachádza obývačka s kuchynkou v podobe maličkého ostrovčeka.

Originálnymi schodmi, ktoré sú maximálne vyplnené úložným priestorom, sa vychádza na galériu s pracovňou a so spálňou. Celý interiér pôsobí originálne, lebo tvorivá autorka v ňom s citom zladila moderného ducha s privezenými solitérmi z Grécka a retronábytkom, ktorý postupne ponachádzala vyhodený z vynovených domácností. Vznikol tak ľahko eklektický interiér, ktorý sa ďalej vyvíja.

Lákalo ma postaviť vlastné ekologické bývanie, získať nové skúsenosti a zároveň vytvoriť najlepšiu ukážku toho, čomu sa chcem profesionálne venovať – drevostavbe s použitím dostupných lokálnych prírodných materiálov. Nábytok a zariadenie som sem nekupovala. Ponachádzala som toľko kvalitných a krásnych starých vecí, ktoré som upravila podľa seba, že to jednoducho nebolo potrebné.

Ing. arch. Eliška Turanská

autorka stavby a interiéru

www.zasaddom.sk

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Inéz BÚCI