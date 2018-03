Dvojizbový byt s cestovateľskou dušou

Dilemu nového bývania rozlúskol investor celkom ľahko. Na miskách váh boli väčší byt v rušnom centre a rozlohou skromnejší na pokraji mestskej časti, v ktorej doteraz žil. Prevážil ten menší. Na váhe mu pridal tichý exteriér, z ktorého sa ozýva len kŕkanie žiab. A skutočnosť, že novostavba sa nachádza neďaleko miesta, kde pri ohni trávi s priateľmi voľné chvíle.

Architektka nevyhnutnosťou

Majiteľom bytu sa stal v štádiu, kedy mohol vstúpiť do výberu materiálov na podlahy a do kúpeľne. Vedel, že so zariaďovaním si neporadí sám a s presvedčením, že každý má robiť to čomu rozumie, začal sa obzerať po odborníkovi. Architektku si vyhliadol na internete na základe realizácii. Oslovili ho strohé tvary nábytku a jednoduchosť podčiarknutá prepracovanými detailmi, ktoré jej návrhom dominovali. Vedel, že našiel “tú pravú”. Ich štýl sa nepochybne niesol na rovnakej vlnovej dĺžke.

Keď architekt vie vypočuť i presvedčiť

Hneď pri prvom stretnutí sa domnienka potvrdila. Sadli si štýlovo i ľudsky. Architekta si vypočula predstavy o bielo čiernej farebnosti, čistých plochách a tvaroch. Aby však majiteľovi ušila interiér na mieru potrebovala vedieť viac. Potrebovala poznať jeho náturu, zvyky a záľuby. Tak sa dozvedela o cestovateľskej vášni domáceho pána, ktorý sa veľkú časť roka zdržiava mimo adresy trvalého bydliska a svet mu je druhým domovom. A do interiéru vniesla fragmenty cudziny v podobe fotografii na stenách a posuvných dverách vstavaných skríň. Okrem privítania Sochou slobody, si tak majiteľ môže v obývačke posedieť pod eiffelovkou. Čaro Londýna a silu Manhattanu si zas vychutnáva v spálni.

Foto: Laura WITTEK

Načo však architektka majiteľa nahovorila bol kožený sedací nábytok. Pre domáceho pána spočiatku neakceptovateľná idea. Dnes je za dotlačenie k tomuto rozhodnutiu architektke vďačný. Po roku užívania si sedačku a posteľ nevie vynachváliť, ako z praktickej tak i komfortnej stránky.

Ing. arch. Adriana Kubiňanová, www.ardesign.sk

"Byt má odzrkadľovať svojho majiteľa a tento to spĺňa na 100 %. Jeho cestovateľská vášeň mi vnukla niekoľko, pre niekoho možno "uletených" nápadov. Vďaka tomu majiteľa pri vstupe do bytu víta Socha slobody na vstavanej skrini. Ráno po prebudení Manhattan na skrini v spálni a obraz Londýna nad posteľou. V obývačke je inšpiratívna stena s názvami miest a obraz eiffelovky. Byt je ladený v príjemnej bielo-sivej kombinácii a farebnosť mu dodáva integrované LED RGB podsvietenie, ktoré si klient mení podľa nálady. Bola radosť spolupracovať s majiteľom bytu a obaja sa tešíme zo spoločného výsledku."

Zariadenie podľa potrieb majiteľa bytu

Potrebám majiteľa prispôsobila architektka i zariadenie. Keďže sa v kuchyni príliš nezdržiava, zbytočne ju nezahltila hornými skrinkami. Ani jedálenský stôl nebol nevyhnutný. Pre raňajky či ľahké večere je vhodnejšie barové sedenie, ktoré súčasne poskytuje priestor aj na odkladanie. V spálni vznikol pracovný kút a veľkorysá knižnica. Vstavané skrine v chodbe a v spálni ukryjú šatstvo i nevyhnutných domácich pomocníkov.

Ján VANEK, realizácia nábytku, www.mados.sk

"Realizácia kuchynskej linky a interiérového nábytku na mieru je pre výrobcu vždy výzva. Architektka a klient vyžadovali prvotriedne materiály a dokonalé spracovanie každého detailu. Výsledok je dielo, ktoré hovorí samo za seba. V modernom interiéri sú použité rôzne materiály, pričom dominantý je nástrek v efektnom vysokom lesku NCS farby na podkladovú MDF dosku. Na kuchynskej linke ho dopĺňa pracovná doska z technického kameňa Technistone a zafrézované hliníkové úchytky. Ostatnému nábytku vládne melamín skrášlený fototapetami, z ktorých má investor veľkú radosť."

Pôdorys bytu

Legenda:

1- vstupná hala 7,59 m2

2 - obývačka s kuchyňou 27,92 m2

3 - spálňa 12,71 m2

4 - kúpeľňa 4,93 m2

5 - balkón 3,61 m2

Autor: Katka ŠATANKOVÁ