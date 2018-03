Elegantná rezidencia v New Yorku, ktorá inšpirovala príbeh agenta 007

Ian Fleming je autorom slávnych príbehov o nezničiteľnom agentovi 007, Jamesovi Bondovi. Ako to už u umelcov (spisovateľov nevynímajúc) býva, aj Fleminga inšpirovala ku vytvoreniu svojej preslávenej postavy tá z jeho reálneho života.

Realitná kancelária, ktorá v súčasnosti ponúka na trhu nehnuteľnosť v New Yorku stavia na príbehu, ktorý jej priniesol popularitu. Sám realitný agent priznal, že Flaming často navštevoval v tejto pôvabnej vile súkromné párty a stretával sa so skutočným agentom Iverom Felixom C. Brycom, ktorý ako reálny človek inšpiroval vznik priateľa Jamesa Bonda, Felixa a veľkú časť príbehu Diamanty sú večné.

Veľká, luxusná vila pochádza už z roku 1917 a má rozlohu 625 m2. Nachádza sa tu päť spální, päť kúpeľní a okolitý pozemok tvoria takmer dva celé akre. Aj keď niekoľko majiteľov vilu a jej okolie už zrekonštruovalo, stále si zachovala štýl koloniálnej rezidencie a niektoré pôvodné prvky, ktoré sú skutočne očarujúce. No a kto by nechcel na záhrade obrovský vyhrievaný bazén, nádhernú veľkú kuchyňu so striebornými kazetovými stropmi, niekoľko kozubov, mramorové podlahy,… pozrite sa sami.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk