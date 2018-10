Fakt čudné dizajnérske skvosty - čo na ne hovoríte?

V zahraničí každý rok prebieha súťaž - A Design Award and Competition a následné oceňovanie rôznych dizajnérskych počinov od architektúry cez interiér, elektroniku až po nábytok. A práve ten je vždy zaujímavou kategóriou. Zdá sa totiž, že dizajnérov nezaujíma, či je kúsok pohodlný a použiteľný v normálnej domácnosti. Pár kúskov, ktoré vyhrali, však stoja za zmienku. Takéto čudesné stoličky a kreslá ste ešte nevideli. Vybrali by ste si do svojej obývačky niečo také?

Oddych v kríku

Kreslo, ktoré by vo svojej obývačke privítal každý obdivovateľ drsnej africkej prírody, sa príznačne volá Savana. Možno aj preto, že autorov inšpiroval obraz savany - hromada kríkov či trsov suchej trávy, ktorá chráni pred silným a horúcim slnkom. Je vyrobené z prútia. Celé kreslo okrem vankúša vyrobeného zo syntetickej kože, pozostáva z prírodných materiálov.

Vznášajúce sa stoličky

Zdá sa, že vznášať sa vo vzduchu je teraz in. Sedenie na tejto stoličke vyvoláva dojem, že sediaci sa vznášajú nad dreveným sedadlom. Autorka jedného z týchto dizajnérskych kúskov bola fascinovaná vnútornými štruktúrami a mechanizmami, chápaním toho, ako fungujú veci a ako sú navzájom prepojené.

Chcela vytvoriť objekt, ktorý vyjadruje stav spojenia a odpojenia a skúma vzťah medzi „časťami" a „celým" prostredníctvom ilúzie stability a funkcie. Časti rozobratej stoličky sú rozdelené a uložené v priehľadnom materiáli, ktorým je plexisklo. Plexisklo je pevný materiál, takže sa nemusíte báť, že sa stolička pri menšej záťaži rozpadne.

Inšpiráciou druhého vznášajúceho sa kúska, bola striekačka. Stolička, tiež vyvoláva pocit lietajúcej vo vzduchu. Pracuje na kompresii vzduchu. Keď osoba sedí, vzduch vo valcovom stlačení pôsobí ako vankúš, preto prináša nové užívateľské skúsenosti a zároveň zvyšuje komfort sedenia. Výhodou je, že môže byť umiestnená kdekoľvek či už na mramorovom, žulovom povrchu, alebo na iných typoch podlahy.

Ako v mori

Toto vtipné kreslo má až tri funkcie. Kreslo, tréningová stolička so stolíkom a miesto na uskladnenie! Hladký a zvlnený tvar kresla z neho robí skutočne pekný a zaujímavý produkt. Je ideálne pre spoločný pracovný priestor, otvorený priestor, školiacu miestnosť a neformálne čakárne. Dizajnéri vymysleli telo a chvost veľryby ako veľmi originálne a ergonomické sedenie. Keď sedíte s chvostom za sebou, môžete ho použiť ako operadlo. S chvostom vpredu sa z kresla stane stolík napr. na notebook. Vnútorná konštrukcia je zložená z oceľových tyčí, veľrybie kreslo je pre ľahší pohyb namontované na kolieskach.

Ako vo vesmíre

Cieľom bolo vytvoriť atraktívne a zároveň funkčné kreslá pre verejné priestory najmä na letiskách, kde sa nábytok najbežnejšie používa k odpočinku. Návrh je založený na sférických tvaroch. Toto kreslo má dvojitú funkciu. Je určené najmä pre letiskové VIP salóniky. Horná lišta je otočná a môže byť použitá na pripojenie elektronických zariadení ako mobil alebo tablet.

Ak ich neuvidíte, neuveríte, preto si ich pozrite v našej fotogalérii!

Autor: Ľudmila