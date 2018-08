FOTO: Keď ženy tvoria priestory pre ženy. Pozrite sa, ako môžu vyzerať ženské „kôlničky“!

Studio Shed je spoločnosť, ktorá sa za veľkou mlákou rozhodla podnikať so stále viac dopytovaným mini bývaním. Firmu založil olympijský športovec, ktorý sa venoval horským bicyklom a svoju prvú „kôlňu“ (čo je to najlepšie označenie) vytvoril kvôli tomu, že jednoducho potreboval miesto na svoje bicykle. Dnes už so svojim spolupracovníkmi majú za sebou poriadnu kopu projektov týchto jedinečných prefabrikovaných domčekov, ktoré zdobia nejednu záhradu.

Projekt zažíva veľký rozkvet a inšpiruje aj mnohých ďalších staviteľov vytvárať pre klientov miesta, ktoré by boli ich oázou pokoja. Dokonca sa zapája čoraz viac žien a tie vytvárajú pre svoje klientky čítacie kútiky, mini štúdiá jogy, domčeky na kreatívnu tvorbu. V našej fotogalérii sme si pre vás pripravili poriadnu dávku inšpirácie.

